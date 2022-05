Horóscopo 2022: confira a previsão para o seu signo hoje, domingo (01/05)

O horóscopo do dia deste domingo (01/05) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Não deixe de lado a sua vontade de querer ser feliz. Ouse! Dê um gás na sua autoestima. O dia pede atenção quanto ao amor próprio.

Touro (21/04 - 20/05)

Você continua envolvido(a) em questões familiares. Não dê muito atenção se as coisas fugirem do planejado. O tempo pede calma e foco na tomada de decisões.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Novidades estão por vir, mas é necessário ter autocontrole para encará-las. Tenha paciência e equilíbrio, também, na hora de falar com o outro.

Câncer (21/06 - 22/07)

É hora de economizar. Bote tudo na ponta do lápis e comece a delegar os “não”, principalmente para gastos desnecessários. Tire um tempo para analisar o setor financeiro e criar novas oportunidades.

Leão (23/07 - 22/08)

Sua carreira ainda é a questão. É preciso jogo de cintura para lidar com as adversidades e saber separar o que é demanda pessoal e profissional. Priorize suas necessidades também.

Virgem (23/08 - 22/09)

Cuidado com desgaste emocional. Avalie se é necessário entrar em discussões, como lida com as situações ao seu redor, principalmente com momentos que lhe tiram da zona de conforto. É hora de buscar a paz interior, seja por meio de terapias ou novas habilidades.

Libra (23/09 - 22/10)

Hoje é um bom dia para tirar do papel os projetos engavetados. Você também pode ser demandada quanto as questões sociais. Amigos podem estar passando por desafios e mudanças profundas. Ajude-os.

Escorpião (23/10 - 21/11)

O tempo será de oportunidade de escolhas e parcerias amorosas. É possível que você seja confrontado sobre relacionamentos e mudança de status. Os astros indicam mudanças, para o futuro e para as metas de vida.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Comunicação em alta! Aproveite o dia para organizar uma parte da sua rotina. Dê atenção ao estudo e ao trabalho em grupo.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Suas emoções e paixões estão à flor da pele. É possível que esse sentimento lhe tire do controle. Não deixe de lado as oportunidades.

Aquário (21/01 - 19/02)

Você estará no centro de alguns assuntos pendentes que envolvem família e parceiros. Será necessário inovação e jogo de cintura.

Peixes (20/02 - 20/03)

Cuide da sua saúde e dos seus gastos. Não é hora para reformas e compras de objetos para o lar, por exemplo. Foco!