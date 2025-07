Verão Amazônico pode derrubar a imunidade: veja como se proteger

O chamado "Verão Amazônico", período de poucas chuvas, temperaturas elevadas e maior concentração de poeira no ar, exige atenção redobrada com a saúde, sobretudo entre os grupos mais vulneráveis da população. As condições típicas dessa estação favorecem o aumento de infecções respiratórias e alergias, como gripes, asma, rinite e bronquite.

Segundo com a médica alergista pediatra Natasha Carepa Roffé, professora do curso de pós-graduação em Pediatria da Afya Educação Médica Belém, crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas estão entre os mais vulneráveis nesse período. “O ar seco e a transpiração aumentada contribuem para a desidratação e dificultam a eliminação de vírus e bactérias pelas vias respiratórias, aumentando a suscetibilidade a infecções”, alerta.

Alimentação é aliada da imunidade

Para enfrentar os efeitos do verão amazônico, a especialista recomenda uma alimentação equilibrada e rica em nutrientes que ajudam a reforçar o sistema imunológico. Entre os principais aliados estão vitaminas A, C, D e E, além de minerais como zinco e ferro.

Veja alguns alimentos indicados:

Vitamina C: laranja, acerola, limão, caju, goiaba, morango, pimentão, brócolis, couve.

laranja, acerola, limão, caju, goiaba, morango, pimentão, brócolis, couve. Vitamina A: cenoura, abóbora, manga, mamão, espinafre.

cenoura, abóbora, manga, mamão, espinafre. Zinco: carnes magras, feijão, lentilha, grão-de-bico, castanha de caju, sementes de abóbora.

carnes magras, feijão, lentilha, grão-de-bico, castanha de caju, sementes de abóbora. Vitamina D: gema de ovo, leite, iogurte, peixes como sardinha e salmão.

gema de ovo, leite, iogurte, peixes como sardinha e salmão. Vitamina E e antioxidantes: castanhas, nozes, amêndoas, sementes (linhaça, chia) e azeite de oliva.

castanhas, nozes, amêndoas, sementes (linhaça, chia) e azeite de oliva. Alimentos com ação antimicrobiana natural: alho, cebola, gengibre e cúrcuma.

Outros cuidados essenciais

Além da alimentação, manter a hidratação constante é crucial, assim como adotar algumas práticas simples no dia a dia:

Evite atividades físicas ao ar livre entre 10h e 16h.

Use máscaras em locais com poeira ou fumaça.

Mantenha as vacinas em dia.

Priorize boas noites de sono e higiene frequente das mãos.

Limpe regularmente brinquedos e objetos de uso comum, especialmente entre crianças e idosos.

“Manter o sistema imunológico fortalecido durante o Verão Amazônico é fundamental para prevenir infecções e garantir mais qualidade de vida, especialmente para os grupos mais suscetíveis”, reforça Natasha.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)