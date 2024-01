Vacinação contra covid-19 e Influenza será realizada em shopping centers de Belém neste sábado

A imunização contra covid-19 e Influenza (gripe) estará disponível para a população de Belém, neste sábado (27), das 10h às 17h, nos shopping centers Boulevard e Pátio Belém. A vacina disponível para a covid será a Bivalente, para grupos prioritários acima de 60 anos, imunossuprimidos, pessoas com comorbidades, grávidas e puérperas. Já a vacina para Influenza estará disponível para todos os públicos a partir dos seis meses de vida.

No shopping Boulevard a ação será realizada no 2º piso, ao lado da loja Via Mia. No Pátio Belém, a vacinação será no 3º piso, ao lado da YouPlay. E para aplicação do imunizante, é necessário ter em mãos a carteira de vacinação e documento com foto.

A reportagem apura com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) se a vacinação ocorrerá também em outros shoppings de Belém.