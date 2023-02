Vacina bivalente contra a covid-19: saiba o que é, se já está disponível e quando tomar

O Ministério da Saúde divulgou nesta quarta-feira (01/02), o calendário anual de vacinação. Nele estão contidas as datas de imunização contra várias doenças, entre elas, influenza, covid-19, sarampo e outras. A novidade para este ano é a aplicação da vacina bivalente contra a covid-19. As ações estão previstas para iniciar no dia 27 de feveiro com foco no reforço contra a covid-19.

Os idosos e pessoas com deficiência serão priorizados, sendo os primeiros a receber a vacina bivalente contra a covid-19. Em seguida, haverá intensificação na campanha de influenza (gripe) em abril, antes da chegada do inverno, quando as baixas temperaturas levam ao aumento nos casos de doenças respiratórias. E também a multivacinação de poliomielite e sarampo nas escolas.

O que é a Vacina Bivalente contra a covid-19?

As vacinas bivalentes são uma tecnologia mais avançada após as primeiras aplicadas em seres humanos. Podemos dizer que ela é capaz de imunizar contra mais de uma versão do vírus de uma vez só. Ela foi desenvolvida com tecnologia mRNA com dois códigos genéticos. A Pfizer, por exemplo, usa o código da cepa original da doença e a variante ômicron.

O mRNA tem por função carregar as informações necessárias para a síntese proteica. Esses dados são captados por organelas que, entre outras funções, realizam o trabalho de sintetizar proteínas dentro das células. A partir disso, o corpo é capaz de produzir uma proteína específica, conhecida como proteína S, usada pelo vírus para invadir as células saudáveis.

O que os cientistas esperam é diminuir, em grande escala, os casos da doença em sua versão mais recente, que tem se alastrado pelo mundo.

A vacina bivalente contra a covid-19 já está disponível?

Os imunizantes já foram adquiridos e começarão a ser aplicados no dia 27 de feveiro. Idosos, grávidas, puérperas, imunocomprometidos, pessoas vivendo em Instituições de Longa Permanência e outras serão os primeiros a receber o imunizante.

Público-alvo da 1ª aplicação de vacina bivalente

Pessoas com maior risco de formas graves de covid-19;

Pessoas com mais de 60 anos;

Gestantes e puérperas;

Pacientes imunocomprometidos;

Pessoas com deficiência;

Pessoas vivendo em Instituições de Longa Permanência (ILP);

Povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas;

Trabalhadores e trabalhadoras da saúde.

Em março, toda a população, acimda de 12 anos, também já poderá tomar a vacina bivalente.