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Saúde

Uso excessivo de telas nas férias pode afetar o desenvolvimento infantil

Especialista orienta famílias a estabelecer limites para celulares e tablets e incentivar brincadeiras, leitura e atividades longe dos dispositivos.

O Liberal
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Telas nas férias pode ser um problema (FreePik)

As férias escolares costumam aumentar o tempo que crianças e adolescentes passam em frente a celulares, tablets, computadores e televisores. Embora esses dispositivos façam parte da rotina, especialistas alertam que o uso excessivo pode prejudicar o desenvolvimento cognitivo, emocional e social quando substitui atividades como brincar, ler, conversar e interagir com outras pessoas.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), o uso desregulado de telas está associado a alterações no sono, ansiedade, dificuldades de socialização, prejuízos na atenção e impactos no desenvolvimento da linguagem.

Para o professor de Pedagogia da Wyden, Reginaldo Arthus, o período de férias pode ser uma oportunidade para reorganizar os hábitos da família e estimular atividades que não dependam de dispositivos digitais.

Brincadeiras e leitura ajudam a reduzir o tempo de tela

Segundo o educador, atividades simples podem contribuir para esse equilíbrio, como brincadeiras ao ar livre, jogos de tabuleiro, pintura, construção de cabanas, preparo de receitas, criação de brinquedos com materiais recicláveis e momentos de leitura.

"Precisamos devolver às crianças o direito de brincar, imaginar, ler e até de ficarem entediadas. O tédio também faz parte do desenvolvimento, porque estimula a criatividade. Quando a tela entrega tudo pronto, a criança perde oportunidades importantes de criar soluções, lidar com frustrações e desenvolver autonomia", afirma.

Arthus também destaca a leitura como uma atividade importante durante as férias, por contribuir para a imaginação, ampliar o vocabulário, estimular a cognição e favorecer a concentração.

Especialista recomenda estabelecer limites para o uso de telas

Para o professor, a presença dos adultos nas atividades do dia a dia faz diferença no desenvolvimento infantil.

"O brinquedo mais importante, muitas vezes, é a presença do adulto. Ler uma história junto com a criança, propor brincadeiras e permitir que ela explore o mundo pelo toque, pelo movimento e pela imaginação são formas simples de promover desenvolvimento e vínculo familiar", explica.

O educador ressalta que a proposta não é eliminar o uso da tecnologia, mas estabelecer limites. Entre as orientações estão evitar o uso de telas durante as refeições e antes de dormir, definir horários para os dispositivos eletrônicos e reservar momentos de convivência em família.

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