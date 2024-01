Produtora de audiovisual cria núcleo de segurança psicológica para atender seus colaboradores negros

Uma produtora de audiovisual em Belém resolveu criar um núcleo de segurança psicológica para atender seus colaboradores. O núcleo da Negritar visa fortalecer o ambiente interno, promover a saúde mental e oferecer suporte emocional aos colaboradores. Dentro desse contexto, a produtora busca criar um espaço seguro para discussões sensíveis, garantindo que seus colaboradores se sintam ouvidos e apoiados. De acordo com Monique Santos, psicanalista responsável pelo núcleo, ao facilitar diálogos sobre questões relevantes, o objetivo é promover um ambiente de trabalho mais inclusivo e consciente.

Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) indicam que 11,5 milhões de brasileiros enfrentam a depressão. Segundo pesquisa do Ministério da Saúde, os jovens negros estão mais suscetíveis a riscos à saúde mental, apresentando 45% mais chances de desenvolver depressão em comparação aos brancos. Essa disparidade está diretamente ligada ao sofrimento proveniente do racismo estrutural, instaurado na sociedade, motivando uma análise mais aprofundada dentro da comunidade negra. Reconhecemos que as experiências multifacetadas dessa população demandam uma atenção especial.

“O Núcleo de Segurança Psicológica desempenhará um papel fundamental na movimentação da diversidade e inclusão entre os colaboradores da Negritar. Ao focar em estratégias que valorizam o bem estar e o autoconhecimento, buscamos cultivar um ambiente onde todos se sintam respeitados e reconhecidos”, destaca.

ATENDIMENTO

A pandemia da COVID-19 ressaltou a questão da saúde emocional no ambiente de trabalho, com 80% dos gestores percebendo um aumento significativo na necessidade de cuidar da saúde emocional dos seus times, de acordo com o Relatório Tendências de Gestão de Pessoas 2022 - GPTW Brasil. Empresas que se preocupam com a saúde emocional das pessoas, proporcionando um ambiente de trabalho positivo e recursos de apoio à saúde mental, podem reduzir o risco de burnout em 52%.

A depressão na população negra pode manifestar-se de maneiras menos evidentes, como angústia persistente, incapacidade de sentir prazer, medo, insegurança, interpretação distorcida da realidade, dificuldade de concentração, esquecimento e variações no peso corporal. A presença deste núcleo influenciará positivamente as dinâmicas internas, criando uma cultura organizacional mais saudável e solidária. O suporte terapêutico oferecido semanalmente contribuirá para o desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores.

“Os colaboradores da Negritar não são apenas membros da empresa; eles integram ativamente a comunidade local. A implementação do Núcleo de Segurança Psicológica (NSP) reconhece que, à medida que um ser humano busca o autoconhecimento, esse processo influencia não apenas sua vida profissional, mas também seu entorno social”, reforça Monique Santos. “Ao fortalecer o bem-estar dos colaboradores, a Negritar não só investe em sua equipe, mas também contribui para a elevação da qualidade de vida e das relações na comunidade em que está inserida. O entendimento do autoconhecimento como um catalisador para uma influência positiva no entorno ressalta o compromisso da produtora não apenas com sua equipe, mas também com a comunidade local”, completa a psicanalista.

Sobre a Produtora - A Negritar é uma produtora audiovisual de impacto social liderada por pessoas negras e que tem como objetivo potencializar narrativas pretas, periféricas e da Amazônia. O atendimento do espaço será voltado exclusivamente para a equipe.