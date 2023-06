O que devo fazer para parar o soluço?

Contratação involuntária do diafragma, o soluço é bastante desconfortável e pode incomodar, apesar de não representar gravidade na maioria de seus casos, que são episódicos e desaparecem sozinhos em até dois dias.

Soluções para a condição são reproduzidas pelo senso comum de maneira natural, como levar um susto, esticar a língua, prender a respiração, entre outras. A contratação abrupta pode ser gerada por diversos fatores, como a ingestão demasiada de comidas ou bebidas gaseificadas e até mesmo o tabagismo.

Quando o soluço é preocupante?

De modo geral, o soluço não deve gerar preocupação e acaba desaparecendo após um curto período de tempo e não requer tratamento médico. Entretanto, em alguns casos, quando a condição é persistente ou recorrente, é possível que o indivíduo esteja com um problema subjacente mais grave. Por conta disso, é necessário ficar alerta para alguns sinais de quando o soluço pode se tornar preocupante:

Quando dura muito tempo : caso o soluço persista por mais de 48 horas, é indicado que o indivíduo procure um médico para descobrir as razões por trás de sua condição. Alguns fatores podem levar ao prolongamento do soluço, como irritação no nervo frênico, lesões cerebrais e até mesmo tumores.

: caso o soluço persista por mais de 48 horas, é indicado que o indivíduo procure um médico para descobrir as razões por trás de sua condição. Alguns fatores podem levar ao prolongamento do soluço, como irritação no nervo frênico, lesões cerebrais e até mesmo tumores. Se interfere no sono ou alimentação : caso o soluço interfira no sono ou na alimentação regular, é necessário procurar um médico, principalmente se a pessoa acometida for um bebê ou criança.

: caso o soluço interfira no sono ou na alimentação regular, é necessário procurar um médico, principalmente se a pessoa acometida for um bebê ou criança. Agravante de outros sintomas: caso o soluço seja acompanhado de outros sintomas, como vômito ou dificuldade respiratória, é necessário procurar ajuda médica.

Qual o motivo do soluço?

O soluço ocorre devido a contrações involuntárias do diafragma, um músculo localizado abaixo dos pulmões, que desempenha um papel importante na respiração. Essas contrações repentinas do diafragma causam uma inspiração rápida e abrupta, seguida pelo fechamento súbito das cordas vocais, o que produz o som característico do soluço. Após o fechamento das cordas vocais, o diafragma relaxa e o ciclo de contração e relaxamento pode se repetir várias vezes até que o soluço desapareça.

O que pode causar uma crise de soluço?

Diversos fatores podem gerar crises de soluço, sendo alguns mais graves do que outros. Veja alguns exemplos:

Ingestão excessiva de alimentos ou bebidas.

Consumo de bebidas carbonatadas ou gaseificadas.

Consumo excessivo de álcool.

Excitação emocional ou estresse.

Mudanças repentinas na temperatura corporal.

Distensão ou irritação do estômago.

Engolir ar em excesso durante a alimentação.

Irritação do nervo frênico, que controla o diafragma.

Lesões no cérebro ou no tronco cerebral.

Presença de certas condições médicas, como refluxo gastroesofágico, distúrbios metabólicos ou tumores.

O que é bom para soluço de refluxo?

O refluxo gastroesofágico ocorre quando o conteúdo do estômago retorna para o esôfago, causando sintomas como azia e, em alguns casos, soluços. Para aliviar o soluço causado pelo refluxo, você pode seguir algumas medidas:

Evite alimentos e bebidas que possam desencadear o refluxo, como alimentos picantes, gordurosos, cítricos, chocolate, café, bebidas alcoólicas e refrigerantes.

Faça refeições menores e mais frequentes ao longo do dia, em vez de refeições volumosas.

Evite comer pelo menos duas horas antes de deitar.

Eleve a cabeceira da cama utilizando travesseiros extras ou blocos para reduzir o refluxo durante o sono.

Evite deitar-se imediatamente após as refeições, preferindo permanecer em posição vertical por pelo menos uma hora.

Use roupas confortáveis e evite roupas apertadas que possam pressionar o estômago.

Consulte um médico para avaliação e tratamento adequados do refluxo gastroesofágico, se necessário.

