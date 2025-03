Novo aterro sanitário: Ciclus tem 5 dias para apresentar protocolo de licenciamento ambiental

A empresa Ciclus Amazônia tem o prazo de cinco dias para apresentar o novo protocolo do pedido de licenciamento ambiental do próximo aterro sanitário que receberá os resíduos da Região Metropolitana de Belém. A decisão ocorreu durante uma reunião do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), na quinta-feira (20/3), que tratou sobre a nova prorrogação do funcionamento do Aterro Sanitário de Marituba, que recebe o lixo do próprio município, de Belém e de Ananindeua.

O objetivo principal do encontro foi definir a localização do novo aterro que substituirá o de Marituba e estabelecer as responsabilidades dos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, do Estado do Pará e das empresas Ciclus Amazônia e Guamá Tratamento de Resíduos no recolhimento e processamento dos resíduos sólidos da Região Metropolitana de Belém.

A audiência foi determinada pelo relator dos agravos, o Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, após a decisão que prorrogou o funcionamento do Aterro de Marituba até 31 de dezembro de 2025. A reunião contou ainda com o representante do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), por meio do Procurador de Justiça Waldir Macieira da Costa Filho.

O encontro também contou com a presença da Procuradora do Estado Maria Tereza Pantoja Rocha; dos procuradores do Município de Belém, Alex Lobato Potiguar e Ana Carolina Gluck Paul; dos advogados das empresas Guamá Tratamento de Resíduos Sólidos Ltda., Revita Engenharia, Vega Valorização de Resíduos e Solvi Participações Jorge Alex Athias; do representante da empresa Guamá, Wagner Luis Moreira Cardoso; e do advogado da Ciclus, João Paulo Mendes Neto.

Determinações

Durante a audiência, foi determinado que a empresa Ciclus apresente, no prazo definido, o novo protocolo do pedido de licenciamento ambiental, acompanhado dos documentos necessários. O requerimento é feito a um órgão ambiental para obter autorização para construir, instalar, ampliar ou operar uma atividade ou empreendimento que possa causar impacto ao meio ambiente.

Posteriormente, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) deverá apresentar um parecer técnico sobre o pedido de licenciamento no mesmo prazo, sob pena de aplicação de multa à Ciclus, cujo valor será definido, e de possíveis sanções à Semas em caso de negligência no cumprimento da determinação judicial. A ata da audiência ressaltou que o pedido de licenciamento “já se arrasta por, pelo menos, três anos”.

Ainda no contexto da reunião, foi estabelecido que um técnico será nomeado para acompanhar todo o processo de licenciamento da Ciclus. Os honorários do profissional serão apresentados ao juízo competente e custeados pela empresa e pelo município de Belém.

Quitação de dívida

No que se refere à inadimplência do município de Belém em relação aos pagamentos de novembro e dezembro de 2024, bem como janeiro e fevereiro de 2025, ficou acordada a liberação imediata do montante de R$ 32 milhões para quitação do mês de janeiro de 2025. Além disso, a Procuradora-Geral do Município de Belém deverá levar ao conhecimento do Prefeito, no prazo de cinco dias úteis, a proposta de pagamento do mês de fevereiro de 2025, também no valor de R$ 32 milhões, além da liberação de R$ 15 milhões referentes à contragarantia. Por fim, os valores relacionados à recomposição das parcelas contratuais serão objeto de negociação entre as partes envolvidas no prazo de 15 dias úteis.

A redação de O Liberal entrou em contato com a Prefeitura de Belém, Prefeitura de Ananindeua, Prefeitura de Marituba, Guamá Tratamento de Resíduos e com a Ciclus Amazônia, e aguarda o retorno.