Inglesa tem membros amputados devido infecção urinária; saiba mais detalhes

Uma infecção urinária não tratada corretamente pode acarretar diversas consequências, mas a inglesa Kim Smith, 63 anos, não imaginava que uma "simples infecção" poderia resultar na amputação das duas mãos e pernas. Saiba mais a seguir:

Kim passava férias na Espanha com o marido quando os primeiros sinais da infecção urinária surgiram. A inglesa já era "acostumada", pois tinha com recorrência a doença e já conhecia os sintomas, como dor na parte inferior do abdômen e necessidade de urinar com mais frequência. A mulher procurou um médico para fazer o tratamento com antibióticos.

Mas a turista não conseguiu encontrar o medicamento prescrito pelo médico nas farmácias locais e voltou para o hotel. O que ela jamais imaginaria é que a infecção evoluiria rápida e profundamente. “Acordei às 4h da manhã e pensei que ia morrer. Sentia muita falta de ar, fala arrastada e confusão. Estava com muito frio. Tinha febre e tremia loucamente”, disse ela em vídeo compartilhado na rede social TikTok.

Kim foi levada às pressas para o hospital, onde foi diagnosticada com sepse grave (infecção generalizada no sangue causada por bactérias, fungos ou vírus) e colocada em coma induzido. No dia seguinte, as mãos dela já estavam roxas. Ela saiu do coma três semanas após voltar para a Inglaterra. Quando acordou, viu o estado dos membros e logo percebeu a gravidade da situação. A mulher precisou amputar as mãos e pernas acima do joelho.

A britânica passou por 12 semanas em reabilitação física, onde recuperou a força e aprendeu a viver sem os membros. Kim tenta alertar outras pessoas para ficarem atentas aos sinais da sepse, da infecção urinária e evitem sequelas tão graves como as que teve.

Infecção Urinária

A infecção urinária é um problema de saúde comum, principalmente em mulheres e é causado pela entrada de bactérias nocivas no trato urinário (uretra, bexiga, rins ou próstata). Ela pode acontecer pela falta de higiene adequada, uso de peças íntimas apertadas ou com tecidos sintéticos, que dificultam a transpiração da pele. É tratável e com o tratamento adequado é resolvida em questão de dias.

Como evitar infecção urinária:

Algumas das principais dicas e formas de evitar a doença são:

1. Beba bastante água

2. Não segure o xixi

3. Higiene correta (especialmente para mulheres)

4. Roupas íntimas respiráveis

5. Urinar após relação sexual

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)