Moradores em situação de vulnerabilidade do Bengui ganham atendimento de saúde mental gratuito

A Afya Educação Médica e a Clínica Popular Amor e Saúde firmaram parceria de cooperação técnica para a oferta de atendimento à comunidade, em diversas especialidades. O serviço é realizado na Clínica Amor e Saúde Bengui, localizada na rodovia Augusto Montenegro, 1676, Parque Verde.

A parceria iniciou com o atendimento a pacientes de Psiquiatria e, posteriormente, será ampliado para outras áreas. A diretora da Afya Educação Médica, em Belém, Thais Fernandes, explica que os estudantes de pós-graduação realizam o atendimento dos pacientes acompanhados de um profissional especialista da área.

“Dessa forma, os pacientes contam com acompanhamento especializado, apoiado por uma junta médica de pós-graduandos, que contribuem através de múltiplos olhares, com a análise clínica. Para os alunos, o atendimento proporciona uma experiência de aprendizagem prática e enriquecedora”, destaca.

Os agendamentos das consultas são realizados pela própria Clínica Amor e Saúde. A instituição tem a missão de levar atendimento médico e odontológico de qualidade e humanizado à população, com condições especiais para quem não tem acesso a Plano de Saúde ou não pode aguardar na fila por um atendimento.

A Afya, maior hub de educação e soluções digitais médicas do Brasil, iniciou recentemente a operação da unidade de pós-graduação em Belém, como parte do plano de expansão da marca. A Afya já está presente no Pará com unidades de graduação nas cidades de Bragança, Abaetetuba, Marabá e Redenção.

O prédio da Afya Educação Médica inaugura, em breve, no bairro de Nazaré. No local, o serviço de atendimento à comunidade também será realizado em diversas especialidades, de maneira gratuita. “Faz parte do modelo de ensino da Afya aulas teóricas aliadas a práticas, com atendimento de pacientes reais. Fazemos isso através de convênios com as secretarias de saúde da capital e dos municípios circunvizinhos”, ressalta Thais Fernandes.

De acordo com a diretora, o médico estudante de pós-graduação do Pará pode contar com uma estrutura de ponta, na unidade: salas de aula modernas, 16 consultórios médicos, espaço de convivência, sala de discussão de casos clínicos e uma equipe profissional de apoio qualificada.

Atualmente, a unidade Belém oferece pós-graduação nas mais procuradas especialidades médicas, como Cardiologia, Endocrinologia, Psiquiatria, Clínica em Dor, Nutrologia, Pediatria, Dermatologia, Medicina Intensiva Adulto e Medicina Intensiva Pediátrica e Neonatal, dentre outras opções.

Para conhecer melhor a instituição e receber mais informações sobre os cursos disponibilizados, é só acessar os canais de atendimento – através site educacaomedica.afya.com.br ou no WhatsApp (91) 2992-0874.