Medicamento se mostra eficiente no combate ao vício em cigarros

O medicamento citisiniclina se mostrou eficiente no combate ao vício em cigarros. O remédio ainda está sendo testado nos Estados Unidos e avançou para a fase três de estudos clínicos - a última obrigatória para a aprovação do fármaco. A pesquisa foi divulgada neste mês de julho na revista científica Journal of the American Medical Association.

Os resultados do estudo mostram que a citisiniclina conseguiu fazer com que 25,3% dos usuários deixassem de fumar completamente, em um tratamento diário de seis semanas. A pesquisa também testou um tratamento de 12 semanas: nesse cenário, 32% dos participantes deixaram de fumar e 21% continuaram sem cigarro nos seis meses seguintes. Já entre os voluntários que fizeram metade do tempo de tratamento, a abstinência após um semestre foi de 9%.

A pesquisa está sendo desenvolvida pelo Massachusetts General Hospital (MGH), nos Estados Unidos. Caso seja aprovado, o remédio será a primeira novidade a chegar às prateleiras para tratamento do tabagismo em 20 anos nos EUA.

“O cigarro continua sendo a principal causa evitável de morte em todo o mundo. Existe uma necessidade urgente de novos medicamentos para tratar o tabagismo porque os produtos existentes não ajudam todos os fumantes e podem ter efeitos colaterais inaceitáveis”, explica a médica Nancy Rigotti, diretora de pesquisa anti-tabagismo do MGH e líder do estudo.