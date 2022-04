Lipofracionada: confira cinco mitos e verdades sobre o procedimento estético

A Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS) revelou que o Brasil é o país que mais realiza cirurgias plásticas no mundo, sendo que a lipoaspiração é o segundo procedimentos estético mais realizado do país. Uma das técnicas mais procuradas da intervenção "queridinha" dos brasileiros, é a lipoaspiração fracionada, um procedimento menos invasivo para retirar as “gordurinhas” localizadas no abdômen, costas, coxas e braços.

Quer fazer uma “lipofracionada”? O médico cirurgião plástico e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), Dr. Victor Cutait, explica mitos e verdades sobre a técnica. Entenda:

Verdades:

A “ lipofracionada ” é uma cirurgia plástica considerada menos invasiva . Isso porque as gorduras corporais são retiradas em sessões , oferecendo uma recuperação mais rápida e menos dolorosa;

” é uma cirurgia plástica considerada . Isso porque as são retiradas em , oferecendo e menos dolorosa; O paciente que optar por realizar uma lipoaspiração fracionad terá um pós-operatório e um tempo de recuperação mais rápido, já que o processo após a intervenção é consirado mais tranquilo ;

; As dores e inchaços são menores também . Então, o paciente poderá voltar mais rápido às suas atividades cotidianas;

. Então, o paciente poderá voltar mais rápido às suas atividades cotidianas; O procedimento estético pode ser feito em outras regiões do corpo além da barriga , como as costas , as coxas e os braços ;

pode ser feito em outras regiões do corpo além da , como as , as e os ; A lipoaspiração fracionada ajuda a quebrar a gordura , retrai a pele do paciente e auxilia no aumento de colágeno ;

, retrai a pele do paciente e ; Também é possível r etirar gordura localizada e diminuir a flacidez ;

; O procedimento pode ser feito com o paciente acordado, o que ajuda bastante a chegar em um resultado mais “assertivo”, porque ele visualiza a área onde quer retirar as “gordurinhas”.

Mito

Diferente da lipo comum, o procedimento estético é feito com uma anestesia local e uma região corporal por vez, dividido em etapas semanais.

* Victor Cutait possui graduação em Medicina pela Faculdade de Medicina de Marília (2001) com especialização em cirurgia plástica pelo Instituto Brasileiro de Cirurgia Plástica, em São Paulo. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), professor de cirurgia plástica da Universidade Nove de Julho (UniNove) e dirige a Clínica Cutait Cirurgia Plástica, especializada em Cirurgia Plástica, Dermatocosmiatria e Fisioterapia Dermatofuncional. O médico cirurgião é pioneiro em lipoaspiração fracionada no Brasil.