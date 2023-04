Engoliu espinha? Veja algumas alternativas para retirar a espinha da garganta e os riscos

O peixe é considerado uma carne saudável e item indispensável em algumas datas comemorativas, como a semana santa, o natal, entre outras celebrações. Mas muitas pessoas deixam de comprar o alimento por receio das espinhas. Um dos acidentes possíveis é engatá-la ao engolir a refeição.

Se a espinha for pequena, há algumas alternativas para resolver o problema em casa. Mas se for grande, a recomendação é procurar ajuda médica o quanto antes. Veja como retirar a espinha da garganta.

1 – Comer banana

Pela textura, a babana é uma das primeiras alternativas viáveis que pode ajudar empurrar a espinha. Retire pequenas porções, martigue e pode engolir a pasta que se formar.

2 – Azeite

O azeite também é viável quando o assunto é espinha. Tente engolir o líquido na proporção de uma colher de sopa. A medida ajuda a hidratar e lubrificar o caminho para empurrar a espinha para fora.

3 - Beber bebida ácida

A bebida ácida tem ações para “amolecer as espinhas de peixe” muito finas, tornando-as mais fáceis de engolir ou dissolver.

4 – Farinha d’gua

Há quem prefira usar uma técnica mais nortista com o uso de farinha d’água. É preciso ingerir alguns grão, equivalente a uma colher de sopa, também fazendo com que a parte do peixe “desprenda da parede” da garganta.

5 – Vitaminas ou milkshakes

Bebidas geladas e espessas, como milkshake ou uma vitamina, também ajudam a empurrar a espinha do peixe. Por serem bebidas geladas, elas trazem alívio em qualquer irritação ou desconforto na garganta.

6 – Gargarejo

O bom e velho gargarejo com água morna também é eficaz para retirar espinha da garganta. Isso porque a agua ajuda a relaxar o músculo do esôfago, de forma que a espinha possa se soltar naturalmente. Se for adicionado o sal, por exempo, pode ajudar a aliviar qualquer inflamação ou irritação.

Contraindicação

Não tente forçar - por conta própria - a remoção da espinha, usando os dedos ou objetos. Isso pode causar lesões na parede do esôfago, aumentando o desconforto e o risco de infecção. Procure um médico quando houver dor intensa, sangramento e dificuldade para respirar.