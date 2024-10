Doença de Crohn: saiba o que é a condição fez Evaristo Costa perder 22 kg

O jornalista Evaristo Costa surpreendeu com relato sobre seu diagnóstico de Doença de Crohn. Ao podcast ‘PodCringe’, Evaristo disse que chegou a perder mais 22 quilos em três semanas por conta da condição. “Eu me sinto definhando”, revelou ele.

O depoimento do ex-âncora do Jornal Hoje, da TV Globo, gerou muitas dúvidas sobre o problema de saúde com o qual ele convive há quatro anos.

O que é a doença de Crohn?

A Doença de Crohn é uma síndrome inflamatória do trato intestinal de origem ainda incerta. Ela atinge predominantemente a parte inferior do intestino delgado e o intestino grosso (cólon), mas pode afetar qualquer parte do trato gastrointestinal.

De acordo com o glossário do Ministério da Saúde, trata-se de uma doença crônica que não tem cura e pode afetar pessoas de qualquer idade. Algumas condições que podem aumentar a chance de uma pessoa ter doença de Crohn podem ser: predisposição genética, alterações no sistema imunológico, fatores ambientais, tabagismo e remédios contraceptivos orais.

O tratamento normalmente é feito com corticoides, mas a abordagem varia de acordo com a gravidade das crises vividas pelo paciente. As terapias disponíveis contribuem para reprimir o processo inflamatório desregulado, ajudam a reduzir a inflamação e a controlar os sintomas.

Segundo a Biblioteca Nacional da Saúde do Brasil, os medicamentos disponíveis atualmente reduzem a inflamação e controlam os sintomas, mas não curam a doença.

Embora seja uma enfermidade crônica, a Doença de Crohn não é considerada doença fatal. Muitas pessoas que convivem há muitos anos com a doença conseguem ter vida normal, depois que encontram o tratamento adequado.

Sintomas da doença de Crohn

Segundo o Ministério da Saúde, os principais sintomas associados à Doença de Crohn são:

Diarréia;

Cólica abdominal;

Febre frequente;

E, às vezes, sangramento retal.

“A diarreia pode se desenvolver lentamente ou começar de maneira súbita, podendo haver também dores articulares e lesões na pele. Na Doença de Crohn a dor abdominal e a diarréia frequentemente surgem após as refeições. São comuns dores nas juntas, falta de apetite, perda de peso e febre. Outros sintomas precoces da doença de Crohn são lesões da região anal, incluindo hemorróidas, fissuras, fístulas e abscessos”, informa o site do Ministério da Saúde.

O diagnóstico da doença é feito por meio de exames de imagens como raio-x e endoscopias, além de exames de sangue.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, editora de OLiberal.com)