Dieta para acabar com retenção de líquido? Confira seis maneiras de desinchar

A retenção de líquidos é um problema recorrente na vida de muitas pessoas. Também conhecido como edema, geralmente ele acontece quando o excesso de água se acumula dentro do corpo e provoca o inchaço. Nos casos em que a retenção é leve e não está associada a alguma doença, algumas atitudes simples podem ajudar a amenizar o problema. Aprenda a dieta para acabar com a retenção de líquido e veja seis maneiras de desinchar e diminuir a retenção de líquido.

Como ocorre a retenção de líquidos?

A retenção de líquido ocorre no sistema circulatório ou dentro dos tecidos e cavidades. Pode causar inchaço em algumas partes do corpo. Há muitas razões para a retenção acontecer, normalmente não são graves. Algumas pessoas podem apresentar o problema, como:

Mulheres durante a gravidez

Antes do período menstrual

Pessoas fisicamente inativas

Pessoas acamadas

Pessoas que ficam sentadas em vôos longos

No entanto, a retenção de líquido também pode ser um sintoma de uma condição médica grave, como:

doença renal

insuficiência cardíaca.

Quem apresentar retenção súbita ou severa de líquido deve procurar atendimento médico imediatamente.

Quais os sintomas da retenção de líquidos?

Os principais sintomas de retenção de líquido são:

Inchaço de uma ou mais partes do corpo, sendo mais frequente de acontecer no rosto, barriga, tornozelos, pernas, braços e costas;

Diminuição da quantidade de urina produzida e liberada por dia.

Como saber se é retenção de líquidos?

Para saber se está retendo líquidos, pressione o local que está inchado por cerca de 30 segundos. Caso a região fique marcada é indicativo de que há o acúmulo de líquidos no local.

Quais as causas da retenção de líquidos?

As principais causas de retenção de líquido incluem:

Alimentação rica em sal

gravidez

Não beber água durante o dia

Falta de atividade física

Permanecer muito tempo parado na mesma posição

Uso de medicamentos

Alterações hormonais

Problemas cardiovasculares

Insuficiência renal

Insuficiência hepática

Dieta para acabar com a retenção de líquido

Menos sal na comida (e sódio em geral)

O sal é feito de sódio e cloreto. O sódio pode se ligar à água no corpo e diminuir a ingestão de sal pode ajudar a reduzir a retenção de água. Quem costuma comer refeições com bastante sal (ou produtos alimentícios com alto teor de sódio), como vários alimentos processados, têm a tendência a desenvolver retenção. O conselho mais comum para reduzir a retenção de líquido é diminuir a ingestão de sódio.

Aumente a ingestão de Magnésio

O magnésio é um mineral muito importante e está envolvido em mais de 300 reações enzimáticas que mantêm o corpo funcionando. Um estudo descobriu que 200mg de magnésio por dia reduziram a retenção de líquido em mulheres com sintomas pré-menstruais (TPM). Entre os alimentos que são fontes de magnésio estão:

Nozes;

Grãos integrais;

Chocolate com 70% Cacau (ou mais);

Vegetais de folhas verdes escuras.

Aumente a ingestão de Vitamina B6

A vitamina B6 é um complexo de várias vitaminas relacionadas. Elas são importantes para a formação de glóbulos vermelhos e servem a muitas outras funções no corpo. Além disso, a vitamina B6 reduz a retenção de líquido em mulheres com síndrome pré-menstrual. Os alimentos ricos em vitamina B6 incluem:

Bananas;

Batatas;

Nozes;

Carne.

Coma alimentos ricos em potássio

O potássio é um mineral que participa de várias funções importantes no corpo. Ele ajuda a enviar sinais elétricos que mantêm o corpo funcionando. Além disso, também reduz retenção de líquido de duas maneiras: diminuindo os níveis de sódio e aumentando a produção de urina. Alimentos ricos em potássio são:

Abacate;

Banana;

Tomates;

Batata doce;

Espinafre;

Melão;

Água de Coco;

Feijão preto;

Abóbora;

Dentre outros.

Consuma Dente-de-leão

O dente-de-leão (Taraxacum officinale) é uma erva que tem sido usada como um eficaz diurético natural na medicina popular. Os diuréticos naturais podem ajudar a reduzir a retenção de água, fazendo você urinar com mais frequência. Além disso, os estudos sugerem que o dente de leão pode ter muitos outros benefícios em potencial. Ele pode ser preparado para consumo das seguintes maneiras:

Chá de dente de leão

Ingredientes:

1 colher (de sopa) de raiz de dente-de-leão;

200 ml de água fervente.

Modo de preparo:

Para preparar o chá, basta juntar a água fervente com a colher de raiz e deixar repousar durante 10 minutos. Depois, coar, deixar amornar e beber até 3 vezes ao dia. No caso de problemas gastrointestinais, deve-se beber o chá antes das refeições.

Suco de dente-de-leão

Ingredientes:

Folhas novas de dente-de-leão;

Água de coco.

Modo de preparo:

Bater as folhas em um processador, juntamente com a água de coco e tomar três vezes ao dia. Geralmente, as folhas de dente-de-leão possuem um sabor amargo e, por isso, devem-se usar as mais novas, cujo sabor é menos intenso. Além disso, podem-se misturar outros ingredientes, como suco de maçã, hortelã e gengibre, por exemplo, para melhorar o sabor e conferir mais propriedades a este suco. Neste caso, bata o dente-de-leão e gengibre e coe. Depois, adicione no líquido coado a maça picada sem semente e a hortelã, bata até ficar homogêneo e não coe.

Na forma natural

O dente-de-leão também pode ser usado na sua forma natural na culinária. Uma vez que é uma planta segura para consumo, o dente-de-leão pode ser utilizado para preparar saladas, sopas e até algumas sobremesas.

Atenção: Não são todos que podem consumir. O dente-de-leão não deve ser utilizado em pessoas com hipersensibilidade a esta planta, que sofra de obstrução dos ductos biliares ou de oclusão intestinal. Além disso, também não deve ser usada na gravidez.

Evite carboidratos refinados

Comer carboidratos refinados gera picos rápidos nos níveis de açúcar no sangue. Para retirar essa glicose do sangue, o corpo aumenta os níveis de insulina, fazendo com que o corpo retenha mais sódio e aumentando a reabsorção de sódio nos rins. Isso leva a um volume maior de fluidos dentro do seu corpo. Ou seja, o corpo retém mais líquido. Exemplos de carboidratos refinados:

Açúcares como açúcar de mesa refinado;

Grãos processados como farinha branca e outros farináceos;

Produtos alimentícios como bolachas, torradas, etc.

