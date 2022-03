Conheça os famosos que emagreceram com a dieta do ovo cozido

Quando se fala em dieta para perder peso, a maioria das pessoas conhecem uma dica para diminuir a fome ou um chá para ajudar a controlar a retenção de líquido. Mas, quando esses métodos de emagrecimento “caem nas graças” das celebridades, acabam chamando ainda mais atenção do público e servindo de inspiração.

Esse é o caso da dieta do ovo, que tem ficado bastante conhecida por ser barata e indicada para quem quer perder peso em poucos dias. Saiba quem são os famosos que estão seguindo o método de emagrecimento:

VEJA MAIS

Nicole Kidman

A atriz Nicole Kidman (Reprodução/ Mario Anzuoni)

A atriz e produtora australiana Nicole Mary Kidman aderiu a dieta do ovo para emagrecer uns quilos antes de começar a gravar o filme “Cold Mountain”. Todos os dias a artista comia apenas a proteína cozida, sendo um no café, dois ou três no almoço e no jantar.

Não se sabe se Kidman teve orientação nutricional - o que é de suma importância para estratégias de emagrecimento -

Gracyanne Barbosa

Gracyanne Barbosa (Reprodução/ Instagram)

A esposa do cantor Belo e musa fitness brasileira, Gracyanne Barbosa, há mais de 15 anos segue a dieta do ovo. Em entrevista ao jornal Extra, a influencer contou que mesmo durante a pandemia não conseguiu abandonar o hábito de comer todos os dias a proteína. Inclusive, no café da manhã, Gracyanne revelou que come dez ovos cozidos para manter o “shape”.

Ao contrário da atriz Nicole Kidman, a influencer é acompanhada por um nutricionista, assim como também um personal trainer - o que é indicado para quem busca emagrecer de forma saudável.

Val Marchiori

Val Marchiori (Reprodução/ Redes sociais)

A socialite Val Marchiori aderiu a dieta do ovo para conseguir garantir o famoso "tanquinho" quando estava beirando os 40 anos. Em entrevista ao jornal Extra, em 2013, a "ricaça", da série de televisão “Mulheres Ricas”, contou, que na época, chegou a perder 35 kg em três meses comendo apenas ovo cozido e tomando suco de melancia. Além da dieta restritiva, Val também praticava treinamento muscular e corria de três a quatro vezes na semana.

Max Souza

Modelo Max Souza (Reprodução/ Redes sociais)

O modelo Max Souza é adepto da dieta do ovo e revelou comer, no mínimo, 30 ovos por dia. A dieta é aprovada por um nutricionista que acompanha o influencer. Além disso, ele também não abre mão de tomar todos os dias água com limão em jejum para manter o “shape”.

Antes de comer apenas ovos cozidos, Max revela ter testado a dieta do Martini, da papinha de neném e a do feijão. Mas, não se deu muito bem com elas, e optou por apostar na proteína, que além de ser barata, parece ter dado bons resultados.

* Atenção: Toda a dieta precisa ser prescrita por um profissional de nutrição. A falta de orientação adequada pode representar riscos graves à saúde. Procure orientação especializada para saber qual modelo funciona melhor para o seu organismo.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)