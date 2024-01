Açaí está entre as frutas que fazem bem para a memória; confira

Manter uma alimentação equilibrada é fundamental na prevenção de inflamações que podem afetar as funções cognitivas. O aumento das doenças inflamatórias, até mesmo por meio das infecções virais ou bacterianas, pode causar danos às funções cerebrais, que são essenciais à vida humana.

Estudos recentes indicam que os níveis de mediadores inflamatórios mais elevados na corrente sanguínea aumentam a probabilidade de uma pessoa desenvolver problemas na saúde cognitiva como o Alzheimer, por exemplo.

Sobre isso, a pandemia do coronavírus não deixa negar. Diversas foram as pessoas que tiveram as funções cognitivas afetadas devido à inflamação gerada pelo vírus. Portanto, para conter processos inflamatórios e manter a saúde em dia, questões comportamentais e na alimentação são determinantes.

Uma alimentação consistentemente anti-inflamatória, com alta ingestão de compostos antioxidantes — responsáveis pela neutralização dos radicais-livres —, é fundamental. No grupo das frutas, inclusive, existe uma seleção para lá de valiosa, tome nota:

Açaí

Quando o assunto é antioxidantes, esse fruto não deixa a desejar. Ele é um grande aliado na prevenção de doenças degenerativas, incluindo o Alzheimer e o Parkison, por conter compostos fenólicos e antocianinas significativos, capazes de reduzir o acúmulo da proteína beta-amilóide, associada ao desenvolvimento de doenças degenerativas. Os compostos presentes no fruto típico da região Norte do país ajudam a manter a saúde cerebral em dia. Lembre de optar por versões naturais.

Cacau

Os flavonóides presentes no cacau são amplamente estudados em razão dos benefícios para a saúde cardíaca e para o organismo. E as vantagens não deixam a desejar quando o assunto é o cérebro. Neurocientistas afirmam que, devido aos compostos bioativos, o cacau estimula o crescimento de novas células cerebrais e ainda previne a morte das células já existentes. Os flavonóides presentes geram aumento da quantidade de sangue no giro denteado, área específica do cérebro, no hipocampo, que é a estrutura relacionada à memória.

Abacate

Além de delicioso, o abacate é uma fruta de alta densidade nutricional. Com a presença de antioxidantes, como a vitamina E, também vale destacar a presença de luteína, um carotenóide com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, aliados à memória. Misturar o abacate ao cacau pode ser uma forma de potencializar os benefícios.

Cramberry

Uma pesquisa da Universidade de East Anglia, no Reino Unido, avaliou os reais benefícios do cranberry para a memória e para a função cerebral. O estudo destacou o potencial neuroprotetor da fruta, com ênfase nos indivíduos com idade entre 50 e 80 anos. Segundo os pesquisadores, basta uma xícara de cranberry por dia para desfrutar de benefícios neurológicos e até na prevenção de doenças neurodegenerativas.

Frutas vermelhas

As famosas frutas vermelhas tomam a cena quando o assunto é saúde. Elas possuem uma substância conhecida como fisetina, também da família dos flavonóides, que melhora a comunicação entre os neurônios, resultando no maior desenvolvimento de funções cognitivas como a memória, o raciocínio e a atenção.