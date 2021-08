Terça-feira do pescado: Aprenda como preparar iscas de peixe e uma salada colorida refrescante

Está chegando a hora do almoço e que tal preparar uma refeição leve e rica em nutrientes? Uma boa opção é um prato com a pescada, que possui um sabor adocicado e inúmeros benefícios ao organismo, como contribuir para a redução da pressão arterial e do colesterol. Vamos te ensinar o passo a passo de como fazer iscas de peixe empanadas com pimenta-do-reino e gengibre. E de brinde, ainda ensinamos como preparar uma salada colorida e refrescante.

Iscas de Peixe Empanadas com pimenta-do-reino e gengibre



INGREDIENTES

500g de filé de pescada cortada em tiras

1 limão

1 dente de alho amassado

1 colher (chá) de sal

1 colher (café) de pimenta-do-reino

1 colher (café) gengibre moído

3 colheres (sopa) de farinha de trigo

5 colheres (sopa) de fubá

1 colher (café) de sal

Óleo

MODO DE PREPARO

Em uma tigela, misture o peixe, alho, sal e limão; Acrescente a pimenta-do-reino e o gengibre; Reserve a porção temperada; Em uma vasilha, misture a farinha e o fubá; Em uma frigideira, aqueça o óleo em fogo médio; Passe as iscas pela mistura de farinha e frite aos poucos até dourar; Retire com a escumadeira, colocando sobre papel toalha para retirar excesso de gordura; Espere esfriar e pode se servir!

E que tal uma salada para acompanhar a proteína?



INGREDIENTES

2 xícaras (chá) alface;

Vegetais a gosto (tomate, pimentão, cebola, pimentinha);

1/4 xícara de (chá) castanhas (a gosto);

1/2 cebola roxa;

Vinagre;

Azeite a gosto;

1 colher (sopa) de mel (a gosto)

Sal

MODO DE PREPARO