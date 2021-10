Quer algo fácil para a sobremesa? Faça uma delícia de Casca de Bacuri

Capriche na sobremesa de hoje sem muita complicação na cozinha. Faça uma delícia de Casca de Bacuri simples e prática. Esse ingrediente regional vai conquistar seu paladar!

(Reprodução)

Ingredientes:

Açúcar 1 xícara (chá);

Polpa de bacuri 4 colheres (sopa);

Leite condensado 1 lata;

Creme de Leite 1 1/2 latas.

Modo de fazer:

- Lave bem as cascas do bacuri;

- Cozinhe as cascas em 1 1/2 litro de água (use panela velha ou que não vá usar mais, porque a resina da casca gruda e fica inutilizável);

- Quando a casca estiver macia (30 a 40 minutos), escorra e deixe esfriar;

- Tire a polpa da casca com uma colher, com cuidado para não raspar a casca, senão o creme fica amargo;

- Bata no liquidificador a polpa da casca do bacuri juntamente com o leite condensado e o creme de leite, até ficar bem cremoso;

- Se estiver muito grosso, pode diluir com um pouco de leite;

- Decore com pedaços de bacuri;

- Leve à geladeira ou congelador.