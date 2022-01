Ainda tem R.O na sua geladeira? Aprenda a fazer um sanduíche doce de panetone para o lanche

As festas de fim de ano que são recheadas de comilanças já chegaram ao fim, mas o que, então, fazer com as sobras da ceia? A resposta é mais simples do que parece! Você pode reaproveitar o que sobrou de panetone e transformar em um apetitoso sanduíche doce para aliviar a fome no final da tarde.

INGREDIENTES

- 1 panetone de chocolate

- Cerejas em calda picadas para decorar a gosto

- 6 folhas de hortelã para decorar a gosto

- Creme de menta a gosto

- 2 gemas

- 1 xícara de leite líquido integral

- 2 colheres de amido de milho

- 1/2 xícara de açúcar

- 2 colheres de licor de menta a gosto

- 1 caixinha de creme de leite

- Calda a sua preferência

- 1/2 xícara de açúcar de confeiteiro

- 2 colheres de leite líquido

MODO DE PREPARO

Para o sanduíche:

Corte o panetone em fatias redondas e depois corte-as ao meio. Coloque em uma forma e leve ao forno médio (180°C), pré-aquecido, por cerca de 10 minutos. Reserve. Em uma panela pequena, misture as gemas com o leite, o amido de milho, o açúcar e o licor. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até iniciar a fervura e cozinhe por cerca de 2 minutos ou até engrossar. Desligue o fogo, junte o creme de leite e deixe esfriar. Reserve.

Para a calda:

Em uma tigela, misture o açúcar de confeiteiro com o leite. Transfira para um saco de confeitar e reserve.

Para a montagem: