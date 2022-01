Aprenda a fazer um camarão com leite de coco ultra cremoso

A primeira terça-feira (4) do ano merece um almoço especial. Pensando nisso, vamos te ensinar a fazer um camarão com leite de coco ultra fácil e gostoso. O prato pode ser servido com arroz branco, farofa e batata palha.

INGREDIENTES:

- 1 kg de camarão;

- 200 g de leite de coco ou creme de leite;

- 4 colheres de sopa de molho de tomate;

- 1 colher de sopa de curry;

- 1 colher de chá de gengibre em pó;

- 1 cebola picada;

- 1 fio de azeite de oliva;

- 1 limão;

- 1 punhado de cheiro verde picado.

MODO DE PREPARO: