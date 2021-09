Aprenda a fazer um delicioso e rápido camarão gratinado com requeijão

Chegou a hora do almoço e ainda não sabe o que preparar? Que tal se deliciar com camarão gratinado com requeijão? A receita cremosa leva só 30 minutinhos para ficar pronta e rende até quatro porções. Ela pode ser servida acompanhada de arroz branco e batata palha. Confira:

INGREDIENTES

- 4 colheres (sopa) de azeite

- 1 cebola em cubos

- 2 dentes de alho picados

- 2 tomates sem sementes em cubos

- 800g de camarão médio limpo

- e pimenta-do-reino a gosto

- 2 xícaras (chá) de requeijão cremoso

- 4 colheres (sopa) de farinha de rosca

- 3 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

MODO DE PREPARO

Aqueça uma frigideira grande com o azeite, em fogo médio, e frite a cebola e o alho por 3 minutos ou até dourar. Acrescente o tomate e cozinhe por 3 minutos. Adicione o camarão, sal, pimenta e cozinhe por 3 minutos. Despeje em um refratário retangular médio. Espalhe o requeijão por cima, polvilhe com a farinha de rosca, o parmesão e leve ao forno alto, preaquecido, por 10 minutos para gratinar. Retire do forno e sirva em seguida.