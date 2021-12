Mediciland apresenta o chef Thyago Guarany

Quando eu comecei a falar com O Liberal sobre essa coluna, uma das coisas que eu não pude tirar do meu pensamento é que eu precisava dar voz aos pequenos negócios que acontecem em Belém. Então é assim que eu quero dar início ao espaço nesse jornal.

Vou apresentar a vocês o cozinheiro Thyago Guarany, que já viajou por alguns lugares e faz da cozinha de rua internacional o seu ganha pão. Ele faz de tudo um pouco: japonesa, chinesa, vietnamita, mexicana, americana e várias outras mas com um único ponto em comum: o respeito por essas cozinhas.

Ele é bem famoso pelo Ramen, uma sopa com macarrão comum no Japão, que faz as segundas. Mas desta vez me rendi a sua "Terça dos Tacos". Burrito de frango, taco de carne e chilli. Eu juro que não sou o maior fã de frango, mas ele bem fritinho ao estilo americano fica extremamente crocante e saboroso. Assim como o chilli que é um molho de feijão com picadinho em sua essência, mas leva vários outros ingredientes, deixando o feijão com camadas de sabor muito interessantes e distintas. Agora o Taco, é a estrela da noite: a carne desfiada e muito bem temperada combina muito com o milho que vai no Taco; lembro um pouco de polenta com carne assada mas com texturas diferentes, talvez ele queira me matar quando ler essa resennha.

Não sei dizer quantas vezes eu passei por lá, mas já provei de tudo um pouco. Taiwan Maze Soba que eu já falei que é um macaco no cipó asiático, sabe? Macarrão e carne moída temperadinhos com jeito de comida de vó. Ou mesmo a Yakissoba que ele faz com pedaços de porco curado por 24h em molho especial antes de servir.

Esse cardápio diversificado ele só consegue pois serve em dias temáticos, durante a semana cada dia é dedicado a um tema. E lá no perfil dele no instagram você pode acessar ao cardápio do dia ainda pela manhã e deixar encomendado. Mas fique esperto, tem um número limite de pedidos por dia, então peça ainda pela manhã.

Até outro dia ele estava em sua garagem e espero que, em breve, mais e mais pessoas tenham a oportunidade de provar a sua comida.