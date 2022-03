Gastronomia em eventos ao ar livre são sempre uma boa pedida

Eu adoro eventos de comida ao ar livre. O 'Tempero de Origem' está se organizando para ser um evento cada vez mais presente na vida de quem vive em Belém.

Todas as 3 edições aconteceram no Parque da Residência e eu convidei a Prazeres Quaresma, que é do Restaurante Saldosa Maloca e da Associação de Bares e Restaurantes ABRASEL, para falar um pouco sobre esse movimento. Essa edição aconteceu nos dias 26 e 27 de março.

Cada uma das edições a gente vê uma melhora de estrutura e já tem uma expectativa em cima de uma quarta edição para acontecer entre junho e julho e uma próxima já em outubro. O tipo de calendário que já dá para se programar e não deixar de ir quando estiver rolando.

Além de expositores vendendo comida, o 'Tempero de Origem' também trabalha com produtores diversos vindos de diversas partes do Estado. Já vi gente de Parauapebas, Pirabas, Soure e vários outros lugares expondo.

Dessa vez, eu provei o arroz cremoso com purê de pupunhas do Saldosa Maloca do Combu e as ostras do Restaurante Verde Mar de Salinópolis.

A feira já aconteceu, mas você pode acompanhar a expectativa de próximas edições no Instagram da Secretaria de Cultura (@secultpa), Secretaria de Turismo (@seturpa) e da Abrasel PA (@abraselpa).

Que venham os próximos eventos gastronômicos!