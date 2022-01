Aprenda a fazer o saboroso 'arroz de caranguejo à Fafá', do chef Paulo Martins

Está com vontade de variar o almoço? Que tal aprender a fazer uma refeição regional diferente? O arroz com caranguejo e batata palha do saudoso chef paraense Paulo Martins é uma ótima pedida para aquela refeição caprichada e deliciosa. Veja o que você precisa para reproduzir o prato e como fazer.

COMO FAZER O ARROZ DE CARANGUEJO À FAFÁ DE PAULO MARTINS

Ingredientes para o caranguejo:

250 gramas de caranguejo;

1 tomate médio 1 cebola média;

1 pimentinha verde;

1 pimenta-de-cheiro;

2 limões;

3 dentes de alho;

1/2 pimentão verde grande;

Cheiro-verde a gosto;

Alfavaca a gosto;

Chicória a gosto;

Cebolinha a gosto;

Salsa a gosto.

Ingredientes para o arroz:

250 gramas de arroz agulhinha;

2 dentes de alho;

1 cebola pequena;

100 ml de leite de coco;

150 gramas de manteiga;

Curcuma a gosto;

Azeite;

Sal a gosto;

Água quente.

Para decorar o prato:

2 ovos cozidos;

200 gramas de batata palha;

Azeitonas pretas.

Arroz de Caranguejo à Fafá (Reprodução Youtube/O Liberal)

MODO DE PREPARO:

O caranguejo:

Lave o caranguejo em água corrente com 1 limão; Tempere com limão, sal e azeite a gosto a proteína; Corte bem miudinho o alho, a cebola, o tomate, o pimentão, os temperos verdes que desejar Reserve a porção; Em uma panela, coloque azeite, refogue os temperos; Quando a cebola começar a dourar, acrescente pimenta-de-cheiro, levemente amassada, e o caranguejo já temperado; Corrija o sal e deixe refogar por mais ou menos cinco minutos; Tire a pimenta-de-cheiro e reserve.

O arroz:

Pique os dentes de alho e a cebola em pedaços pequenos; Em uma panela com tampa, frite o arroz no azeite e alho, cebola e curcuma; Junte a água quente; Quando o arroz começar a ficar pronto, desligue o fogo e acrescente a manteiga, o leite de coco e o caranguejo refogado; Misture tudo e tampe a panela, deixando descansar por 15 minutos.

Como servir: