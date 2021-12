Aprenda a fazer o famoso 'Filhote Pai D'égua' com salada de feijão manteiguinha de Santarém'

Aprender a fazer as famosas receitas que eram servidas pelo embaixador da gastronomia da Amazônia faz parte do projeto "Gastronomia Paraense - Memórias de Paulo Martins", do jornal O Liberal. A partir deste sábado (18), postaremos uma receita por semana das duas edições do livro "Culinária paraense- Coleção Sabores do Brasil" volume 1 e 2. A primeira será o 'Filhote Pai D'Égua' com salada de feijão manteiguinha de Santarém'; confira:

Ingredientes:

3kg de lombo de filhote fresco 1\2 kg de feijão-manteiguinha de Santarém 8 tomates médios 8 cebolas médias 5 pimentões verdes grandes 8 dentes de alho Temperos verdes (cebolinha, cheiro-verde, salsa, alfavaca e chicória) a gosto 1 pimenta-do-reino 5 limões 150 ml de vinagre de vinho branco 500 gramas de farinha-d’água de mandioca 5 colheres de sopa de leite de coco 200 ml de azeite de oliva 100 ml de óleo de soja 100 gramas de bacon (para feijão) 150 gramas de manteiga 400 gramas de arroz Sal e farinha de trigo, a gosto

Modo de preparo:

COMO FAZER O FILHOTE

Corte o lombo do filhote em brochetes de aproximadamente 50 gramas cada e lave com bastante água fria corrente;

Com 3 limões, 5 dentes de alho, vinho branco, água, sal e azeite a gosto, prepare o vinha-d’alhos;

Deixe as brochetes cobertas com o vinha-d’alho pelo menos por 6 horas. Escorra e seque bem;

Num espeto de madeira para churrasquinho, coloque 5 brochetes intercaladas com tiras de tomate, cebola e pimentão;

Passe em cada espeto levemente na farinha de trigo e leve-os para grelhar numa chapa bem quente com um pouco de óleo, virando-os de vez em quando até ficarem dourados.

Filhote Pai D'égua (Renato Chalu)

COMO FAZER O MOLHO VINAGRETE