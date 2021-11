Quer um almoço delicioso? Então veja como preparar um 'frango crocante'

Se você quer aprender um almoço simples e delicioso, veja como preparar um crocante de frango. Essa receitinha com ingredientes simples e que você tem em casa vai deixar toda a família com água na boca.

Ingredientes

6 filés de frango;

2 dentes de alho picados;

Sal e pimenta-do-reino a gosto;

1 xícara (chá) de farinha de trigo;

2 ovos batidos;

1 e 1/2 xícara (chá) de farinha Panko;

Óleo para fritar;

100g de queijo parmesão ralado

Molho

2 colheres (sopa) de manteiga;

1 colher (sopa) de farinha de trigo;

1 xícara (chá) de leite;

1 caixa de creme de leite (200g);

Sal e noz-moscada ralada a gosto

Modo de fazer

- Derreta a manteiga em fogo médio e frite a farinha até amarelar;

- Junte o leite e cozinhe até engrossar. Misture o creme de leite, sal e noz-moscada. Reserve;

- Tempere os filés com o alho, sal e pimenta. Passe pela farinha, pelos ovos e empane na Panko;

- Frite, aos poucos, em óleo quente, até dourar;

- Escorra sobre papel-toalha e coloque em uma travessa;

- Regue com o molho, polvilhe com o parmesão e leve ao forno alto, preaquecido, por 10 minutos ou até dourar;

- Retire e, se desejar, sirva com arroz com cheiro-verde.