Saiba o que comer na virada do ano para ter sorte em 2022

Para dar uma forcinha ao destino, muitas pessoas costumam cumprir certas tradições às vésperas do Réveillon, como por exemplo, preparar uma ceia com comidas que são consideradas amuletos e que ao serem consumidas vão trazer sorte, paz e amor no início do novo ano.

Pensando nisso, o portal O Liberal.com preparou uma lista de alimentos que carregam significados espirituais muito fortes e podem te ajudar a garantir boas vibrações em 2022. Confira a lista abaixo:

Seis alimentos para comer no Réveillon e atrair sorte, amor e paz:

Lentilha

(Reprodução/ Redes sociais)

A lentilha é um dos alimentos mais populares na ceia do Ano Novo. Para os supersticiosos, este grão assemelha-se a uma moeda e, por isso, é conhecido por atrair dinheiro e abundância financeira. Segundo manda a tradição, ao dar meia noite, a pessoa deve comer uma colher de sopa da leguminosa. Aprenda a preparar uma salada de lentilha com bacon:

INGREDIENTES

- 300 g de lentilha cozida ao dente

- 300 g de bacon bem frito e crocante

- 150 g de passas brancas sem sementes

- Sal

- Pimenta

- Vinagre a gosto

MODO DE PREPARO

Misture todos os ingredientes e tempere a gosto como se fosse fazer uma salada. Fica muito bom comer na passagem de ano com arroz branco.

Romã

(Reprodução/ Redes sociais)

A fruta avermelhada é muito utilizada na ceia de Réveillon e significa fertilidade e crescimento. De acordo com estudiosos, a simpatia com a romã está ligada ao Dia de Reis, celebrado no dia 6 de janeiro. Pela tradição, a pessoa deve guardar três sementes secas do fruto, que deve ser levado dentro da carteira durante o ano inteiro.

Por isso, vamos te ensinar a fazer uma delicioso mousse com calda romã. Veja o passo a passo:

INGREDIENTES

- 3 unidades de romã

- 1 colher (sobremesa) de suco de limão

- 1/4 xícara (chá) de xarope de groselha

- 1/2 xícara (chá) de água

- 1 lata de creme de leite

- 250 gramas de chocolate branco

- 3 colheres (sopa) de açúcar

- 3 unidades de clara de ovo

MODO DE PREPARO

Bata as claras em neve, junte o açúcar e continue batendo até obter picos firmes. Derreta o chocolate em banho-maria, retire do fogo e junte o creme de leite. Misture delicadamente as claras com o creme de chocolate. Distribua em taças individuais e leve-as à geladeira. Em uma panela, coloque a água, a groselha e leve ao fogo alto até ferver. Acrescente as sementes de romã, desligue o fogo e misture o suco de limão. Deixe esfriar e distribua sobre as mousses.

Uva

(Reprodução/ Redes sociais)

Comer 12 uvas durante a virada do Ano Novo significa prosperar a paz. Por isso, muitas pessoas não deixam a pequenina fruta verde ou arroxeada faltar na ceia.

Damasco

(Reprodução/ Redes sociais)

Pode ajudar a intensificar a vida sexual e atrair boas energias na "hora H" do casal.

Carne de porco

Na antiguidade, os famosos leitões eram colocados sob a mesa do jantar para simbolizar a abundância e a fartura. Desta forma, com o passar dos anos, o porco ficou conhecido por ser um alimento consumido no Réveillon que simboliza o progresso e não pode faltar na mesa de ninguém.

Peixe

O peixe também simboliza o progresso, a prosperidade e fartura que a pessoa deseja alcançar no próximo ano. Além de significar um dos principais símbolos relacionados com a história de Jesus Cristo.

Maçã

(Reprodução/ Redes sociais)

A maçã significa o sucesso no amor e é utilizada para quem deseja um ano com conquistas no campo afetivo. Para quem deseja seguir a tradição, quando chegar à meia-noite basta dar uma mordida em uma maçã bem vermelha.

Frutas Secas

(Reprodução/ Redes sociais)

O figo, as nozes, as tâmaras e o pêssego são frutas conhecidíssimas no Natal. Mas, o que ninguém sabe é que elas simbolizam a sorte e a fartura. Por isso, vamos te ensinar a fazer uma torta gelada com frutas secas. Saiba como fazer:

INGREDIENTES

- 3 gemas peneiradas

- 1/2 xícara (chá) de leite condensado

- Essência de baunilha a gosto

- 1 e 1/4 xícara (chá) de creme de leite fresco (300 ml)

- 6 colheres (sopa) de uvas-passas pretas e brancas

- 3 colheres (sopa) de ameixas secas sem caroço e picadas

- 3 colheres (sopa) de damascos picados

- 3 claras

- 1/4 xícara (chá) de açúcar

- 60 g de pé-de-moleque picado

A calda de chocolate:

- 150 g de chocolate meio amargo ou amargo derretido

- 1/2 xícara (chá) de creme de leite

MODO DE PREPARO

A torta:

Em uma panela misture 3 gemas peneiradas, ½ xícara (chá) de leite condensado, essência de baunilha a gosto e leve ao fogo muito baixo. Deixe cozinhar até o creme engrossar (+/- 6 minutos). Cubra com um saco plástico a superfície do creme para não formar uma película e deixe esfriar. Reserve. Coloque numa tigela 300 ml de creme de leite fresco, 3 colheres (sopa) de uvas-passas pretas, 3 colheres (sopa) de uvas-passas brancas, 3 colheres (sopa) de ameixas secas sem caroço picadas, 3 colheres (sopa) de damasco picado e deixe hidratar por +/- 10 minutos. Reserve. Em uma outra panela em fogo baixo misture 3 claras com ¼ xícara (chá) de açúcar e vá mexendo até o açúcar dissolver (1 minuto). Transfira para uma batedeira e bata até ficar um merengue liso e brilhante. Reserve. Junte o creme de gemas frio nas frutas secas hidratadas, depois 60 g de pé-de-moleque picado e, delicadamente, vá incorporando o merengue. Transfira para uma forma de bolo redonda de fundo falso (24 cm X 7 cm) forrada com saco plástico e leve ao freezer por pelo menos 8 horas ou até firmar. Retire do freezer e sirva com calda de chocolate.

Calda de chocolate: