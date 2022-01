Lanche rápido: Saiba como fazer uma deliciosa focaccia com ervas e tomate

O sábado (8) é um dia que muitas pessoas utilizam para recompor a energia gasta na semana. Pensando nisso, vamos te ensinar a fazer um pão com tomate e ervas ultra fácil e gostoso.

INGREDIENTES

50 gramas de azeite extra virgem

500 mililitros de água

1 quilo de farinha

20 gramas de sal

20 gramas de fermento biológico

50 gramas de açúcar

MODO DE PREPARO

1. Misture o fermento, a água, o azeite, o sal, o açúcar e reserve por 10 minutos.

2. Depois desse tempo, acrescente a farinha, misture e sove bem.

3. Deixe descansar por 25 minutos.

4. Coloque em uma assadeira e pressione, fazendo furos com os dedos.

5. Regue com azeite, salpique alecrim fresco e sal grosso.

6. Deixe crescer por 10 minutos e leve ao forno a 200°C por 20 minutos.

7. Pode-se cobrir com tomates cereja e queijo parmesão ralado no ralo grosso.