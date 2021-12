Faça uma deliciosa maminha com farofa de banana no almoço de domingo

Surpreenda a família no almoço de domingo e inove fazendo uma maminha com farofa de banana para deixar qualquer um babando. A receita é uma ótima alternativa para um almoço especial de aniversário ou alguma data comemorativa. Veja os ingredientes e o modo de preparo.

INGREDIENTES

1 peça de maminha (com aproximadamente 1,2kg)

2 dentes de alho picados

1 xícara (chá) de suco de laranja

Sal e cheiro-verde picado a gosto

3 colheres (sopa) de manteiga

150g de bacon picado

2 bananas-da-terra em rodelas

2 xícaras (chá) de farinha de milho

MODO DE PREPARO

1 - Coloque a maminha em uma tigela e tempere com o alho, o suco, o chimichurri e sal. Cubra e deixe descansar por 2 horas.

2 - Transfira tudo para uma fôrma, cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio, preaquecido, por 1 hora.

3 - Retire o papel e volte ao forno por 10 minutos ou até dourar. Para a farofa, aqueça uma panela com a manteiga, em fogo médio, e frite o bacon até dourar.

4 - Junte a banana e refogue por 3 minutos. Adicione a farinha, sal, cheiro verde, misture e desligue.

5 - Transfira para uma travessa com a carne e sirva regado com o molho da forma.