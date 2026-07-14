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RECEITA

Petit gâteau de caneca na airfryer: aprenda a receita da sobremesa

A receita leva ingredientes fáceis de encontrar e tem preparo rápido, sem precisar de muita experiência na cozinha.

Gabrielle Borges

14 de julho de 2026 às 10:39

Petit gâteau

Petit gâteau ( Foto: Reprodução/Freepik )

Para quem procura uma sobremesa simples, rápida e cheia de sabor, o petit gâteau de caneca na airfryer é uma alternativa que combina praticidade e aquele clássico sabor de chocolate. A receita leva ingredientes fáceis de encontrar e tem preparo rápido, sem precisar de muita experiência na cozinha.

Ingredientes do Petit gâteau de caneca na airfryer

  • 1 ovo;
  • 5 colheres (sopa) de açúcar;
  • 2 colheres (sopa) de manteiga derretida;
  • 5 colheres (sopa) de chocolate em pó;
  • 4 colheres (sopa) de farinha de trigo.

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Modo de preparo do Petit gâteau de caneca na airfryer

  • Em um recipiente, coloque o ovo, o açúcar e a manteiga derretida. Misture bem até que os ingredientes fiquem incorporados e formem uma base uniforme.
  • Adicione o chocolate em pó e misture novamente. Depois, coloque a farinha de trigo aos poucos, mexendo até obter uma massa lisa e sem grumos.
  • Unte e enfarinhe a caneca ou o recipiente pequeno que será usado para assar o petit gâteau. Esse processo ajuda a evitar que a massa grude e facilita na hora de servir.
  • Despeje a massa no recipiente preparado e leve à airfryer preaquecida a 200°C por aproximadamente 12 minutos.
  • Retire quando a parte de fora estiver assada e o centro ainda permanecer levemente cremoso. Sirva o petit gâteau ainda quente.
  • Para deixar a sobremesa ainda mais especial, é possível acompanhar com sorvete de creme, frutas ou uma calda de chocolate.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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