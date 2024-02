Como fazer macarrão à bolonhesa tradicional: saiba os segredos da receita original e se surpreenda

Carne refogada, tomate e manjeiricão fresco é uma das combinações mais apreciadas quando se trata de um molho de macarrão. Original da cidade Bolonha (o que explica o nome), o molho bolhonesa tem uma receita criada oficialmente em 1982 pela Accademia Italiana Della Cucina, órgão que protege as tradições culinárias do país e as promove para o mundo.

Saiba como preparar essa receita original e se supreenda com o verdadeiro sabor do molho:

Macarrão à bolonhesa original

Ingredientes

- 300 g de carne moída grossa

- 150 g de pancetta (barriga suína)

- 50 g de cenoura

- 50 g de salsão

- 50 g de cebola

- 300 g de polpa de tomate ou tomate pelati

- ½ taça de vinho tinto

- 1 copo de leite inteiro

- Caldo de carne o quanto baste

- Azeite de oliva extravirgem ou manteiga

- Sal a gosto

- Pimenta-do-reino a gosto

- ½ copo de creme de leite fresco (opcional)

Modo de preparo

- Numa panela com fundo grosso ou de barro, refogue a pancetta cortada finamente. Adicione três colheres de azeite ou 50 g de manteiga, a cebola, a cenoura e o salsão e cozinhe em fogo baixo até amolecer os vegetais.

- Acrescente a carne moída e refogue. Adicione vinho e misture delicadamente até evaporar. Acrescente o molho de tomate, tampe e deixe cozinhar por duas horas em fogo baixo, adicionando caldo aos poucos, sempre que necessário.

- Perto do fim do cozimento, adicione leite para atenuar a acidez do tomate. Ajuste sal e pimenta.

- Se o molho for usado para condimentar massas secas, a tradição bolonhesa prevê a adição de creme de leite fresco. Escolha o seu formato de massa Paganini favorito e sirva com uma generosa porção de queijo ralado.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com