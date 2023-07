Chora nos meus pés: conheça o banho que promete fazer o homem ou a mulher rastejar por você

No coração de Belém, capital do Pará, o mercado do Ver-o-Peso oferece muitas possibilidades em suas barracas. Elas vão de alimentos frescos e artesanatos, aos produtos supersticiosos. O mercado também é famoso por disponibilizar para a venda, milhares de ervas medicinais e opções de banhos de cheiro. Mas um desses banhos destaca-se pelo mistério e o "poder" que tem de "amarrar uma pessoa": o banho chora nos meus pés.

Para que serve o banho chora nos meus pés?

Solteiro(a) ou casado(a) o banho chora nos meus pés pode ser usado por qualquer pessoa que esteja procurando um amor ou que queira "prender" a pessoa amada. Com propriedades energéticas, o banho Chora Nos Meus Pés também cuida da sua pele. Por deixar a pele hidratada, macia, nutrida e com um perfume leve, causando uma sensação de bem-estar.

Agora, com uma pele macia e cheirosa, como alguém pode resistir, não é? De acordo com as erveiras do Ver-o-Peso, o banho chora nos meus pés faz com que a pessoa que você gosta fique caidinha por você e, como o próprio nome diz, venha chorando e implorando pelo seu amor.

Onde encontro o perfume chora nos meus pés?



Na área de ervas do mercado do Ver-o-Peso, que fica em frente ao Mercado de Carne, na rua Boulevard Castilhos França, no bairro Centro, em Belém, é possível encontrar diversas barracas com esse banho e muitos outros. Vale a pena a visita!

Banho da forma que é encontrado no mercado (Reprodução)

Como usar o banho chora nos meus pés?

O ideal é utilizar a essência após o banho como perfume no seu dia dia. Caso a pessoa vá receber o seu amado(a) em algum lugar, pode oprtar por colocar o líquido em um difusor de ambiente e mentalizar a pessoa desejada.