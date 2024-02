Rainhas das Rainhas 2024: Flávia Lima e Ismaelino Pinto são os apresentadores do concurso

No próximo dia 23 de fevereiro, Flávia Lima e Ismaelino Pinto serão os responsáveis por conduzir a grande festa do Rainha das Rainhas, edição 76. O evento será na Assembleia Paraense, a partir das 20h, com transmissão totalmente digital. Os ingressos para o RR 24 deste ano estão à venda no quiosque dos Classificados do jornal O Liberal, no subsolo do Boulevard Shopping, e no ingressosa.com.

“Sou o apresentador mais longevo, apresentei o Rainha das Rainhas durante 19 anos. Passei pelo Iate Clube, Assembleia Paraense e Hangar, passei por três lugares e vi muitas rainhas. Lembro também daquela comemoração de 75 anos, no ano passado, que fui escolhido para ser o mestre de cerimônia em uma homenagem a função que era do Adenilson Lage, que faleceu. Foi muito interessante, já que ele foi uma pessoa que ficou no concurso durante muito tempo. Agora com essa possibilidade de apresentar, com um RR que vem cheio de novidades, estou achando tudo interessante, vai ser bem legal voltar”, disse Ismaelino Pinto.

Se o apresentador tem grande experiência na função, Flávia Lima se junta a ele repleta de amor pelo Rainha das Rainhas. A jornalista iniciou sua trajetória no concurso ainda como estagiária da TV Liberal e hoje retorna como apresentadora.

“Sou apaixonada pelo Rainha das Rainhas. Nos dez anos que eu trabalhei na TV Liberal, todos os anos eu participei, ainda tenho meu primeiro crachá, quando trabalhei como estagiária, depois fui repórter. Tenho muito orgulho em dizer que eu participei do concurso, que sei que é uma tradição no nosso Estado. No ano passado para mim foi uma honra muito grande ser convidada novamente e agora, vou estar de novo no palco, que já estive uma vez com Markinho Pinheiro. Fiquei muito feliz com o convite, muito grata. Esse ano vai ter uma repaginada no concurso, agora vai ser mais cedo, então a expectativa é a melhor possível para um concurso lindo, as candidatas são lindas, eu acompanhei a apresentação delas, li um pouco sobre as candidatas e o Grupo Liberal consegue inovar no Rainha das Rainhas. Imagino que vem muitas surpresas esse ano e estou super ansiosa assim para esse dia logo”, pontua.

Quem acompanha o Rainha das Rainhas sabe que a dupla de apresentadores é uma atração à parte no concurso. Elegantes, eles dão o tom certo para a disputa entre as candidatas. A organização do RR acredita que a combinação entre a tradição e o amor pelo concurso que Ismaelino e Flávia carregam trazem um brilho especial para o palco do RR.

“Para mim é uma grande honra trabalhar com o Ismaelino, além de ser uma pessoa por quem eu tenho uma admiração profissional, por ser um grande profissional da nossa área, uma curiosidade: ele já foi meu vizinho! Então, é uma pessoa que tenho um grande carinho. Estou muito feliz de estar de volta ao lado dele, acho que é o encontro de gerações que amam a RR, não só pelo que o concurso representa, mas também por ter pessoas no palco que se identificam com o concurso e gostam de estar nesse local. Estou feliz em estar vivendo esse momento de novo que já faz parte assim da minha história, da vida, carreira”, disse Flávia Lima.

Assim como a apresentadora tem a sua carreira marcada pelo RR, Ismaelino este ano entra na marca de duas décadas como apresentador do concurso. “Acho que tradição é tradição! O Rainha das Rainhas acaba sendo o grande momento do Carnaval paraense, muito por conta do tempo e pela longevidade dele. Isso tudo acontecendo deixa o concurso como o a figura do Carnaval, ele é história do Carnaval, além de ser a cara do período carnavalesco no Pará. Não existe Carnaval paraense sem o Rainha das Rainhas”, enfatiza o apresentador.

O concurso Rainha das Rainhas 2024 tem patrocínio do PopBank e do Centro Universitário Fibra.