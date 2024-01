Rainha das Rainhas: saiba a origem e confira curiosidades do concurso paraense

O Rainha das Rainhas, realizado desde 1947, é um dos concursos mais antigos do Brasil e possui destaque no Pará. O evento acontece anualmente na época do Carnaval e leva aos palcos as modelos, que representam cada um dos clubes que participam do tradicional desfile paraense. Este ano, o RR chega à sua 75ª edição e, além da disputa, exalta a beleza das fantasias e o brilho das candidatas. Saiba tudo sobre a música tema do concurso, a primeira campeã, as candidatas para 2024, onde será o desfile e como assistir ao vivo.

Sediado pela primeira vez no Clube dos Aliados, o concurso nasceu para cessar a briga entre políticos. Para colocar a ideia em prática, os jornalistas Ossiam Brito e Isaac Soares reuniram clubes para disputarem em um evento, na intenção de superar as desavenças políticas. A partir de então, o RR passou a ser realizado anualmente. Um desfile onde todos os participantes se reuniam para decidir quem seria a representante do carnaval paraense.

A partir de 1973, o concurso começou a ter uma visibilidade ainda maior, se tornando conhecido ao redor do Brasil, ao ser assumido pelo grupo O Liberal. No início, somente oito grupos participavam da disputa e este número começou a aumentar com o passar dos anos e já envolveu, em média, 20 clubes participantes na mesma edição.

Em 1979, a música "Papaya", do tecladista Lafayette Coelho, integrou o Rainha das Rainhas e, até hoje, é a trilha sonora que prevalece no evento. A escolha do tema se deu pelos radialistas Luiz Antônio e Alberto Pinheiro.

Naquela época, o Rainhas não tinha uma música para transmitir nos telejornais durante a divulgação do evento e, após Luiz e Alberto ouvirem diversas canções, cinco músicas chegaram à votação final. "Papaya" foi a escolhida, indo além da exibição em telejornais, e se tornou a identidade do concurso, com várias versões ao longo dos anos.

Em 1947, com sua primeira edição, o concurso deu o título de Rainha do Carnaval à Odete Chaves, representante do Clube dos Aliados. A candidata conquistou a coroa levando ao desfile, em sua fantasia, o tema "Laveski".

Em 2024, 12 clubes participam do desfile de beleza e fantasia e disputam o cobiçado título de Rainha das Rainhas do Carnaval. Confira:

Associação de Desportos Recreativa Bancrévea;

Clube dos Advogados;

Guará Acqua Park;

Pará Clube;

Paysandu Sport Club;

Tênis Clube do Pará;

Cassazum;

Assembleia Paraense;

Clube do Remo;

Tuna Luso Brasileira;

Clube de Engenharia;

e Associação dos Sargentos QESA, Cabos, Soldados e Taifeiros da Aeronáutica (Casota).

Em 2024, a edição do RR será realizada no dia 27 de fevereiro, na sede campestre da Assembleia Paraense. Até o último concurso, o desfile acontecia no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia. Buscando homenagear e retornar aos momentos que marcaram a trajetória do evento, este ano, o local foi alterado para a AP.

A transmissão ao vivo do evento pode ser acompanhada no portal O Liberal, a partir das 20 horas, no dia 27 de fevereiro.

(Juliana Maia, estagiária sob supervisão da Editora Web de Oliberal.com, Vanessa Pinheiro)