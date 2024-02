Rainha das Rainhas 2024: veja a festa das torcidas das candidatas

As torcidas das candidatas da 76ª edição do Rainha das Rainhas 2024 já estão em peso na Assembleia Paraense, na noite desta sexta-feira (23). Familiares e amigos das candidatas deram um show de animação e muita alegria.

Confira os bastidores do Rainha das Rainhas ao vivo.

Ingrid Kácia - Tuna Luso

“Estamos bem confiantes na vitória, pois a Ingrid é uma menina esforçada e batalhadora, merece e vai ser Rainha”, disse Josy Paraíso, amiga presidente da quadrilha junina em que a candidata participa.

Evelyn Moreira - Pará Clube

Para familiares da candidata, o coração hoje está batendo forte. "Evelyn é uma menina doce e meiga. Ela tem uma força de vontade, uma coragem de lutar pelos sonhos dela. Ela trouxe um tema muito importante que traz a valorização da mulher guerreira e vai dar tudo certo", diz Albene Both, prima.

Fernanda Costa - Assembleia Paraense

De acordo com Biankla Castro, amiga de infância de Fernanda, a expectativa está muito alta. "Estamos com o coração acelerado, conheço a Fernanda desde criança, a gente brincava disso, sempre foi o sonho dela. Espero que ela vença, tô com muita fé de que ela vai ganhar”, diz emocionada.

Tais Malato - Paysandu

“A emoção está a mil, porque são 10 anos esperando por esse momento. Ela tem esse sonho desde criança, foi através do irmão dela que também tinha esse sonho. Não foi fácil chegar aqui, mas conseguimos. Ela está pronta, está linda e prepare-se que ela vai hipnotizar esse povo todo", conta Dricco Santos, amigo da candidata.

Ana Maria - Tênis Clube

Para familiares de Ana Maria a expectativa está altíssima. "Estamos aqui esperando ela de coração aberto, independente de resultado, Ana Maria já é nossa Rainha”, diz Nubia Marques, tia.

Ana Karina - Grêmio Literário Português

“Eu tô super ansiosa, eu sei que ela vai entrar com tudo. Ela tem uma força gigantesca. Ela está linda, a fantasia está um espetáculo. Este ano eu tenho absoluta certeza que vai ser do Grêmio Literário Português", conta com grande emoção Acássia Rodrigues, mãe de Ana Karina.

Vitória Lima - Bancrévea

Para Eliene Nascimento, mãe de Vitória, a sensação é de confiança. "Nosso coração está muito confiante e feliz, eu tenho muita fé em Deus, já deu certo que já é dela", conta.

Heloysa Rodrigues - Clube de Engenharia

A candidata é natural de Fortaleza, mora em Belém faz 3 anos. Devido a isso, não conseguiu trazer um grande número de torcida para o Rainhas.

Giselly Geise - Guará Park

"Estamos muito emocionados, a vitória é nossa", diz Mayara, amiga de Giselley

Gabrielle Costa - Clube do Remo

"Todos estamos com o coração a mil, parece que todo mundo vai desfilar. Estamos muito felizes e claro, confiante que ela vai trazer esse prêmio para o maior do Norte”, diz Sayuri Nihira, amiga de Gabrielle.

Natália Leão - Cassazum

Para Rogério, marido de Natália, o coração está a mil. "Nós estamos aqui a 100 por hora, imagina ela nos bastidores com a emoção lá em cima. Quero agradecer ao povo de Portel, todo mundo dispôs a sair da sua casa para torcer por ela", conta.

Leticia Moraes - Casota

Para Emerson Moraes, pai da candidata, é um momento de muita emoção. "Acompanhamos o esforço e o talento dela, a performance que ela vem preparando e todo período de ensaio. Estamos muito confiantes" conta emocionado.

