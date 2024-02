Rainha das Rainhas 2024: Taís Malato, candidata do Paysandu, promete mexer com a cabeça dos jurados

Nos bastidores do Rainha das Rainhas 2024, a candidata do Paysandu, Taís Malato, diz que sua fantasia promete surpreender todo o público com muitos efeitos visuais. “Minha fantasia é uma verdadeira viagem, vai mexer com a cabeça de todo mundo. Ao todo são quatro efeitos especiais, a maioria inéditos”, falou a representante do time bicolor.

Confira os bastidores do Rainha das Rainhas ao vivo.

A candidata ainda disse que quer subir no palco para, "verdadeiramente hipnotizar o público e os jurados". "A minha fantasia é algo indefinido, que vai tomando forma ao longo da apresentação. Eu quero causar sensações", completa.

Falando na fantasia, a candidata de 22 anos disse que a fantasia pesa mais do que ela mesma. "A minha fantasia vai pesar mais que eu. Só a parte das ferragens pesa mais de 30kg, ao todo já deve estar passando dos 50kg. Só eu peso 56kg, então ela está bem mais pesada que eu", afirmou a estudante.

