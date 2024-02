Rainha das Rainhas 2024: concurso pode se tornar patrimônio histórico do Pará

O concurso de beleza e fantasias Rainha das Rainhas, que ocorre nesta sexta-feira (23), em Belém, pode virar patrimônio histórico do Pará. A diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, afirma que a organização da festa fez uma solicitação junto à Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa).

Confira os bastidores do Rainha das Rainhas ao vivo.

“Esse concurso é muito importante para a sociedade porque é o único concurso que tem hoje no Brasil, os outros acabaram, os que eram mais antigos. E o Rainha das Rainhas, estamos em busca que ele seja parte do patrimônio histórico do Pará, estou dando entrada na Assembleia Legislativa e vamos fazer do concurso parte do patrimônio do Estado, porque todo mundo é apaixonado pelo Rainha das Rainhas”, pontua.

