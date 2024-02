Rainha das Rainhas 2024: Saiba como participar da cobertura digital com a hashtag #Rainhas2024

A 76ª edição do Rainha das Rainhas está se aproximando. O concurso paraense de fantasia e beleza acontece na próxima sexta-feira (23), com 13 candidatas disputando o título de Rainha do Carnaval Paraense. Este ano, o telespectador tem a opção de interagir durante a transmissão do desfile, usando a hashtag #Rainhas2024, e deixando seu comentário sobre o concurso de beleza, que tem destaque no Pará, considerado um dos mais antigos do Brasil.

Onde assistir ao desfile?

A transmissão do RR 24 será exclusiva no portal O Liberal. Para assistir à disputa, basta acessar o Oliberal.com, que exibirá o concurso a partir das 20 horas.

Como usar a hashtag?

Nas redes sociais, digite "#Rainhas2024" com o comentário desejado. Ao utilizar a hashtag nas redes sociais, como Twitter e Instagram, o seu comentário será exibido durante a exibição na plataforma oficial do concurso.

Quais clubes disputam o RR24?

- Associação de Desportos Recreativa Bancrévea;

- Clube dos Advogados;

- Guará Acqua Park;

- Grêmio Literário e Recreativo Português;

- Pará Clube;

- Paysandu Sport Club;

- Tênis Clube do Pará;

- Cassazum;

- Assembleia Paraense;

- Clube do Remo;

- Tuna Luso Brasileira;

- Clube de Engenharia;

- e Associação dos Sargentos QESA, Cabos, Soldados e Taifeiros da Aeronáutica (Casota).

O Rainhas das Rainhas 2024 acontecerá no dia 23 de fevereiro, a partir das 20h, na sede da Assembleia Paraense. A transmissão será exclusiva do Oliberal.com. O concurso tem patrocínio do PopBank e Centro Universitário Fibra.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)