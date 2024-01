Rainha das Rainhas 2024: Lídia Negrão, estudante de Medicina, é a candidata do Clube dos Advogados

Lídia Negrão é a candidata que vai representar o Clube dos Advogados na 76ª edição do Rainha das Rainhas. Com 23 anos, a representante do clube está no 5º ano do curso de medicina e pretende se especializar em otorrinolaringologia. A acadêmica se diz apaixonada por esportes, entre eles, basquete, voleibol e handebol, e gosta de praticar musculação para cuidar da saúde e do corpo.

VEJA MAIS

“Sempre foi um sonho de participar do Rainha das Rainhas, desde criança eu passava a madrugada inteira assistindo com a minha família, eu sempre tive muita vontade e graças a Deus surgiu essa oportunidade. Minha preparação está sendo intensa, muito ensaio, muita dieta, muita musculação para aguentar o peso da fantasia e também muito envolvimento com o tema para agregar tudo no final”, disse a jovem.

lídia negrao clube dos advogados Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal

Além do amor pela medicina e os esportes, Lídia aproveita o tempo livre para praticar hipismo, conhecer outros lugares e dançar, seus hobbies favoritos. Segundo a jovem, uma de suas qualidades é sempre estar disposta a ajudar o próximo, como fazer trabalhos voluntários e atendimentos comunitários. Este é o primeiro concurso de beleza no qual ela participa.

Saiba tudo sobre Lídia Negrão, candidata do Clube dos Advogados no Rainha das Rainhas

Nome: Lídia Cristine Machado Negrão

Idade: 23 anos

Cidade natal:

Signo: Áries

Ocupação: estudante de Medicina

Peso: 69Kg

Altura: 1.79 m

O que gosta de fazer: praticar esportes, viajar e dançar

Um sonho: vencer o Rainhas

Instagram: @lidiam.negrao

Estilista: Zandro Gurjão

Coreógrafo: Luan Branche

O Rainhas das Rainhas 2024 acontecerá no dia 23 de fevereiro, a partir das 20h, na sede da Assembleia Paraense. A transmissão será exclusiva do Oliberal.com. O concurso tem patrocínio do PopBank.