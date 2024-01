Rainha das Rainhas 2024: Heloysa Rodrigues, de 26 anos, é a candidata do Clube de Engenharia

O Clube de Engenharia leva ao palco do Rainha das Rainhas deste ano a estudante de nutrição Heloysa Rodrigues. Ela tem 26 anos e tem, entre seus hobbies favoritos, a prática de esportes e musculação. A candidata já chegou a lutar muaythai e praticar fisiculturismo.

VEJA MAIS

“Participar do RR, mas também superação e conquista. Desde que eu aceitei participar do concurso me dedico ao máximo para entregar o melhor, passar confianca, e entregar a minha melhor performance no palco”, comentou.

Heloisa Rodrigues candidata do Clube de engenharia Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal

Saiba tudo sobre Heloysa Rodrigues, candidata do Clube de Engenharia no Rainha das Rainhas

Nome: Heloysa Rodrigues Ferreira

Idade: 23 anos

Signo: gêmeos

Cidade onde nasceu: Fortaleza (CE)

Profissão: estudante de Nutrição

Peso: 65 Kg

Altura: 1.68m

O que gosta de fazer: praticar esportes, viajar e dançar

Um sonho:

Instagram: @_heloysarodrigues

Estilista: Matheus Souza

Coreógrafo: Júnior Freitas

O Rainhas das Rainhas 2024 acontecerá no dia 23 de fevereiro, a partir das 20h, na sede da Assembleia Paraense. A transmissão será exclusiva do Oliberal.com. O concurso tem patrocínio do PopBank.