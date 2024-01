Rainha das Rainhas 2024: Giselly Geise, natural da Vila de Americano, é a candidata do Guará Park

A estudante de psicologia Gisele Geise, de 23 anos, é a candidata do Guará Park para a 76ª edição do Rainha das Rainhas. A representante do clube é cristã e considera a família o bem mais precioso de sua vida. Gisele é formada em marketing e atualmente estuda psicologia.

VEJA MAIS

"Estou muito feliz de estar no concurso e representar o Guará. Eu trabalho lá e o clube é como se fosse minha família. Minha jornada vem sendo desafiadora, mas eu tô com uma equipe maravilhosa. A equipe que tá comigo tem me deixado tranquila, é uma experiência incrível", comentou a candidata.

giselle geise Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal

Natural da Vila de Americano, em Santa Isabel, a modelo atualmente é a "Miss americano" e ama praticar exercícios físicos e dançar. Além disso, Gisele engaja o movimento “americano não é apenas presídio" e atua como coordenadora comercial do Guará Park.

Saiba tudo sobre Gisele Geise, candidata do Guará Park no Rainha das Rainhas

Nome: Giselly Geise de Oliveira Leite

Idade: 23 anos

Signo: gêmeos

Cidade Natal: Santa Izabel

Profissão: formada em marketing e estudante de psicologia

Peso: 60Kg

Altura: 1.68 m

O que gosta de fazer: praticar esportes, viajar e dançar

Um sonho: ser palestrante

Instagram:

Estilista: Matheus Souza

Coreógrafo: Junior Freitas

O Rainhas das Rainhas 2024 acontecerá no dia 23 de fevereiro, a partir das 20h, na sede da Assembleia Paraense. A transmissão será exclusiva do Oliberal.com. O concurso tem patrocínio do PopBank.