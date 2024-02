Rainha das Rainhas 2024: Ganhadoras receberão bolsas de estudos

Além do título de Rainha das Rainhas 2024, a grande vencedora do concurso receberá uma bolsa de estudos integral no Centro Universitário Fibra. As princesas escolhidas pelos jurados também receberão um incentivo nos estudos, com bolsas parciais.

Confira os bastidores do Rainha das Rainhas ao vivo.

VEJA MAIS

Para o reitor da instituição, professor Vicente Noronha, a parceira com o Grupo Liberal é uma oportunidade de incentivar a arte na sociedade paraense. “Atrelar o nome da Fibra a eventos dessa natureza tem uma importância muito grande, porque revela os artistas, e a arte precisa ser exposta, precisa ser valorizada no nosso Estado”, declara o professor.

Assista à disputa para ser a Rainha do Carnaval paraense ao vivo