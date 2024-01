Rainha das Rainhas 2024: Em festa na AP, seis candidatas ao concurso são reveladas; conheça

As primeiras seis candidatas ao título de Rainha das Rainhas 2024 foram conhecidas na noite desta terça-feira (30). No salão principal da Assembleia Paraense (AP), as concorrentes se apresentaram para o público com trajes de gala cheios de cor e brilho, antecipando o clima que tomará conta do salão de eventos da AP no próximo dia 23 de fevereiro.

O concurso Rainha das Rainhas será na Assembleia Paraense, os ingressos já estão sendo vendidos nos quiosques de assinaturas de O Liberal, no Boulevard Shopping e online no ingressosa.com.

“Este ano o Rainha das Rainhas é 100% digital, nós vamos entregar as nossas redes com os nossos conteúdos e a nossa tecnologia, unindo o portal com todas as nossas mídias digitais. Vamos reinventar o RR. O concurso é muito esperado, o público está ansiosíssimo”, disse a diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, ela aproveita para antecipar que mais novidades serão anunciadas nos próximos dias.

Rose Maiorana antecipa que o Rainha das Rainhas 2024 será especial (Thiago Gomes / O Liberal)

A primeira a entrar na passarela foi Lídia Cristine Machado Negrão, representante do Clube dos Advogados. A jovem de 23 anos é estudante de medicina e pretende se especializar em otorrinolaringologia. Adora hipismo, viajar e dançar. Ela é estreante em concursos de beleza.

O Pará Clube apresentou Evelyn Regina Moreira Silva, de 18 anos. A também estudante de medicina é entusiasta de literatura brasileira e internacional. Bailarina, a jovem adora dançar, praticar exercícios físicos e esportes ao ar livre.

A terceira a entrar na passarela foi Heloisa Rodrigues Ferreira, candidata do Clube de Engenharia, de 26 anos. A estudante de nutrição é ex-atleta de fisiculturismo e Muay Thai, e seu hobby é a prática de esportes e musculação.

Em seguida, Giselly Geise de Oliveira Leite, do Guará Park, 23 anos. Natural da Vila de Americano, em Santa Isabel, a candidata é formada em marketing, mas atualmente estuda psicologia. Engajada, ela reforça o movimento “Americano não é apenas presídio”.

A penúltima candidatada a entrar na passarela foi Alyce Gabrielle da Costa, pelo Clube do Remo. Aos 27 anos, a enfermeira e pós-graduada em harmonização facial, ama viajar e praticar esportes.

Fechando a noite, Fernanda Amaro Costa, representante da Assembleia Paraense, foi a última a se apresentar para o público. Com 21 anos, ela é formada em odontologia, tem certificação da Royal Academy of Dance e também é atriz formada pela Escola de Atores Wolf Maya, em São Paulo.

A novidade este ano é a participação do Rolon Ho como diretor artístico do concurso. O campeão da Dança dos Famosos 2023, da TV Globo, que já faz parte da equipe de influenciadores do Grupo Liberal, chega agora para compor quadro do concurso. O anúncio foi feito por Patrícia Lopes, do Marketing do Grupo Liberal.

Na quinta-feira (1º), serão conhecidas as candidatas do Grêmio Literário Português, Tuna Luso, Bancrévea, Casota, Tênis Clube, Paysandu e Cassazum.

O Rainhas das Rainhas 2024 tem patrocínio do Popbank.