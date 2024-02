Rainha das Rainhas 2024: DJ Tarrika faz parte da história do concurso desde a estreia de Papaya

Os 76 anos de tradição do Rainha das Rainhas 2024 se mistura também com a história do DJ Tarrika, que além de embalar os convidados e as torcidas com seu repertório, desde os anos 2000, ele é um dos responsáveis pelo hit que representa o concurso, o tradicional "Papaya", do pianista Lafayette.

Confira os bastidores do Rainha das Rainhas ao vivo.

Para Tarrika, o envolvimento com o concurso é de parceria e felicidade, uma vez que se trata de uma festa tradicional e única no Brasil. Ele conta que tudo começou em 1976, quando o fundador do Grupo Liberal, Romulo Maiorana, lhe convidou para fazer uma música de chamada para a estreia do Rainha das Rainhas.

"Nesse processo de pesquisa encontrei 'Papaya', de Lafayette. Inicialmente, era para ser apenas uma música de chamada, mas funcionou tanto, pois é uma música chiclete. E acabou que a música virou tema do concurso", conta o DJ Tarrika.

A canção passou por algumas metamorfoses ao longo da tradição, onde ganhou versão de samba, versão com mais instrumentos eletrônicos e outra versão mais lenta. “Mas a versão do remix é a que tem maior peso, pois nós colocamos uma versão mais eletrônica, com mais instrumentos e isso dá um peso para a canção. É muito bom ver que até hoje esse hit atravessa gerações. É uma canção que marca o concurso e marca diversas épocas ao longo desses 76 anos”, destaca Tarrika.

Além do Rainha das Rainhas

Em 2000, Tarrika deu um novo passo no concurso, pois além de ser um dos responsáveis pelo hit, ele também passou a embalar as noites de apresentação com um repertório contagiante e como forma de manter a festa para o público.

"Eu comecei quando ainda era aqui na Assembleia Paraense, pois eu era um dos DJs da casa. E quando o concurso veio eu passei a fazer parte da programação. Depois foi para o Hangar e agora retornou para a Assembleia e seguimos com essa história juntos. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da história do Rainha das Rainhas”, acrescenta o DJ.

O DJ diz que enquanto o desfile não começa, ele solta um repertório contagiante para acompanhar o ritmo das torcidas. "O meu trabalho aqui é de manter esse clima festivo, pois as torcidas ficam eufóricas e nós precisamos manter esse ritmo", destaca Tarrika.

"O concurso é uma grande confraternização dos clubes com a sociedade. Nós temos aqui torcidas, famílias, pessoas que estão vibrando pelas candidatas. É uma festa linda e que só tem aqui. É o único concurso tradicional do Brasil", pontua Tarrika.

