Rainha das Rainhas 2024: Companhia Cabanos se apresenta durante abertura do espetáculo

A Companhia de Dança Cabanos fez uma apresentação de abertura, na noite desta sexta-feira (24), no Rainha das Rainhas 2024. E o dançarino e coreógrafo, Rolon Ho, o responsável pela companhia, foi estreante no concurso e diz que era o que estava faltando para completar seu currículo. O dançarino realizou uma espécie de consultoria para as 13 candidatas deste ano.

Rolon Ho diz que é uma honra participar como estreante, uma vez que sempre foi fã do concurso. "Faltava esse trabalho para o meu currículo, pois o concurso faz parte da história e da cultura do nosso estado", destaca o coreógrafo.

O trabalho de consultoria serviu como forma de curadoria e de organização coreográfica do espetáculo. Rolon Ho teve alguns encontros com as candidatas e o principal objetivo foi de dividir a experiência como coreógrafo e também competidor e jurado, que são funções que coleciona em seu currículo.

"Ao longo da minha experiência eu tive como dividir vários pontos e estratégias para as candidatas. E o que achei mais interessante é que elas acataram e desenvolveram as informações durante o ensaio geral. Fiquei muito feliz", pontua o coreógrafo.

Cada candidata tem seu coreógrafo e Rolon Ho fez uma espécie de curadoria do espetáculo. "Meu trabalho foi mais de pensar no desfile de um modo geral, no posicionamento, o momento de apresentação. Foi um trabalho breve, mas muito proveitoso", esclarece.

Para o coreógrafo, o Rainha das Rainhas é um espetáculo de tradição que envolve a cultura do estado e que mexe com o sonho de muitas jovens paraenses, que são encantadas pela dança, pelo carnaval e pela música. "Muitas meninas enxergam o Rainhas como sonho e objetivo para as suas vidas. Com certeza, será uma experiência incrível para todas as candidatas e que vão levar para o resto da vida", acrescenta o coreógrafo.

O professor de dança e coreógrafo Rolon Ho foi o grande campeão da Dança dos Famosos 2023. Ao lado de Priscila Fantin, o paraense brilhou no palco do Domingão com Huck e ainda prestigiou o nosso ritmo brega na fase da repescagem. Feitos inéditos que marcaram sua trajetória na competição e na história do reality de dança.

