Rainha das Rainhas 2023: princesas do Carnaval falam sobre realização de sonhos

Os títulos de princesas do Rainha das Rainhas 2023 ficaram entre os clubes Grêmio Literário e Recreativo Português, Associação do Centro Social dos Suboficiais e Sargentos da Guarnição de Aeronáutica de Belém (Cassazum), Clube de Subtenentes e Sargentos da Amazônia (C.S.S.A) e a Tuna Luso Brasileira. Elas ganharam, cada uma, bolsas parciais para estudar no Centro Universitário Fibra.

A primeira princesa foi Giovanna Picanço, do Grêmio Literário. Na passarela do Hangar, ela mostrou toda desenvoltura e glamour, surpreendendo os jurados ao “jogar as pernas para o ar” com toda elegância. Giovanna se inspirou na cultura milenar chinesa com uma fantasia que misturava cores quentes e frias.

“Foi algo autêntico meu e tenho certeza que consegui transmitir o que estava sentindo para as pessoas que me assistiram. Estou muito feliz e não tenho palavras para expressar a minha gratidão”, afirmou Picanço que estava feliz com o resultado.

A segunda princesa do “Rainhas”, Mayara Samile, disse ter vivido um sonho de infância ao se apresentar no concurso. Esbanjando carisma e presença de palco, ela conseguiu conquistar a atenção dos jurados. Mayara contou em sua apresentação a história de “Teiniaguá, guardiã do Eldorado - a cidade de ouro”.

“Estou feliz demais com o resultado! Vivi a realização de um sonho que ainda não sei explicar muito bem”, disse encantada.

Com lágrimas nos olhos e sentimento de gratidão, Danyelle Monteiro, a terceira princesa do “Rainhas 2023”, contou que chegar até o final da competição não foi uma tarefa fácil e que sente-se com missão cumprida ao trazer a exaltação da cultura para o seu desfile. Na criação em que vestiu, ela fez uma homenagem ao rei Pinduca e aos mestres do carimbó Alcindo e Verequete.

“Nem sempre a que ganha é a que vence, mas Deus fez a vontade D’Ele”, afirmou bastante chorosa.

Para Janaina Pontes, a quarta princesa, chegar entre as cinco finalistas é a realização de um sonho, que começou há muitos anos. "Só de estar no concurso é uma grande felicidade. Mas também estou feliz pela Monã, feliz por todas nós”, afirmou.

Ela fantasiou-se de "Elvira, a dama da noite" e tinha na cabeça um penteado em alusão à personagem, assim como o resplendor.

Satisfação

O presidente do Grêmio, Paulo Guilherme de Carvalho, elogiou a performance de Giovanna e declarou que sempre esteve esperançoso que ela conquistasse um título importante no concurso.

“Estava ansioso para iniciar logo porque tinha certeza que a Mayara faria uma excelente apresentação”, afirmou o presidente do Cassazum, Yedo Mendes, que vibrava de felicidade por poder levar a 2ª princesa do Rainhas 2023.

Para o presidente do CSSA, Jairo Leal, Danielly venceu por ser muito persistente e afirmou que sente-se muito orgulhoso da sua candidata e da sua trajetória de luta.

“A Tuna não só apostou na fantasia, mas também no complemento da bailarina que nós temos. O resultado? O imenso orgulho que sentimentos dela e o amor pela dança”, declarou a presidente do clube, Creciente Maués.