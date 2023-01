Rainha das Rainhas 2023: Conheça Danielly Monteiro, candidata do CSSA

Na noite desta quarta-feira (25), o Clube de Subtenentes e Sargentos da Amazônia (C.S.S.A) realizou um coquetel, na sede do Pará Clube, para apresentação de mais uma candidata ao Rainha das Rainhas do Carnaval 2023. Danielly Tavares Monteiro, de 21 anos, foi escolhida como a jovem que irá disputar o título de soberana pelo clube. Ela é moradora do bairro do Jurunas, em Belém.

Danielly é bailarina desde os 3 anos de idade, tecnóloga em Gestão Ambiental e acadêmica de Psicologia. Ela afirmou que desde pequena sempre teve o sonho de participar do Rainha das Rainhas.

“Já participei de outros concursos, mas no Rainhas sou estreante. Não é nada fácil. É uma proposta, tem a questão do peso da fantasia, da parte teatral. Mesmo que eu seja bailarina, nós estamos reforçando ainda mais isso na minha preparação”, afirmou a rainha do C.S.S.A.

Ela disse que é candidata do clube desde 2020. Então, tem trabalhando ao longos desses dois anos para dar o melhor de si e conseguir levar o título tão sonhado pelas candidatas. “Meu sonho foi adiado, mas o foco continuou o mesmo, preparação intensa. A expectativa é que eu me sinto preparadíssima para essa edição e espero que eu conseguir vencer. Vai ser a melhor de todas as edições e da minha vitória”, declarou.

Lucinha Azeredo é quem está preparando a coreografia e perfoemance da candidata. IO estilista Ivo Santana é quem assina a fantasia dela.

Outras três rainhas já foram apresentadas nos últimos dias: Mayara Samile, do Cassazum; Adriana Pinheiro, do Clube do Remo; Monã Oliveira, do Iate Clube, de Santarém.

Nesta edição comemorativa, 14 clubes confirmaram presença no evento, que será realizado no dia 11 de fevereiro, no Hangar - Centro de Convenções: Associação dos Servidores da Assembléia Legislativa do Pará (ASALP), Assembléia Paraense, Bancrévea, Clube de Subtenentes e Sargentos da Amazônia (C.S.S.A), Cassazum, Clube do Remo, Clube dos Advogados, Grêmio Literário Português, Guará Acqua Park, Iate Clube, Pará Clube, Paysandu, Tênis Clube e Tuna Luso.