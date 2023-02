Rainha das Rainhas 2023: Concurso foi marcado pela juventude das candidatas

​O Rainha das Rainhas 2023 teve uma das edições mais jovens, com candidatas envolvidas pelo sentimento de empolgação, avalia Patrícia Lopes, que é uma das coordenadoras do concurso. Para ela, este ano​,​ também foi marcado pelo entrosamento e união entre os clubes, que estavam ansiosos e gratos pelo retorno do evento. “Acredito que seja a edição de mais meninas jovens que já tivemos. Elas estavam com aquele sentimento de ‘Ah, é o sonho da minha mãe e o meu sonho’, ‘Eu cresci assistindo’, ‘Fazia votação em casa’. O clima ainda estava muito festivo. Hoje, eu senti as meninas mais mulheres, mas querendo mostrar para o que vieram”, afirmou Patrícia.

“Para a gente, essa edição foi marcada pelo entrosamento entre os clubes. Eles não estavam, até o momento, naquele clima de disputa. Eles estavam com o sentimento de gratidão pelo retorno do co​​ncurso. Um querendo ajudar o outro, compreendendo as regras e fazendo tudo direitinho. O concurso refletiu muito isso. Essa gratidão, a união dos clubes fez toda a diferença”, destacou.

Patrícia afirma que a edição de número 75 do concurso foi muito especial, após dois anos de pandemia. “É muito gratificante. Nós preparamos um show de inovação, de tecnologia. Tem muitos detalhes que não tiveram em outros anos. Então, em cada ano, a gente tenta melhorar, aprimorar e inovar”, comentou.

“Eu estava bem ansiosa, mas, agora, aliviada por tudo ter dado certo. Sou muito grata a Deus por nos ajudar e dar forças. É uma mistura de alívio com ansiedade”, festejou.

NOVIDADES

“É muito legal ver o empenho de todo mundo. Nós investimos dessa vez em fazer um palco diferente e, mais uma vez, trazer jurados especializados e reconhecidos nacionalmente. Cada vez, mais a nossa ideia é inovar. Para o ano que vem, a gente já está pensando em algumas novidades. A ideia, claro, é manter a tradição e comemorar as setenta e cinco edições. A palavra que define é gratidão mesmo por poder realizar mais uma vez este evento”, declarou a diretora do Rainha das Rainhas, Giordana Maiorana.