Rainha das Rainhas 2023: concurso de beleza e fantasia chega a sua 75ª edição 

O Rainha das Rainhas, maior concurso de beleza e fantasia da Amazônia, celebra sua 75ª edição na noite deste sábado (11), a partir das 19h, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. Após dois anos suspenso devido à pandemia de covid-19, o concurso retorna com uma programação especial e recheada de novidades. Nesta edição, participam 14 jovens que representarão seus clubes com apresentações ousadas, figurino exuberante e muito glamour.

A programação começa às 19h com show da banda Baladeiros. Às 20h será realizado o sorteio que define a ordem de apresentação das candidatas. Os desfiles começam, no Hangar e na transmissão ao vivo pela TV Liberal, logo após o programa Altas Horas. Este ano apresentam a festa a jornalista e publicitária Layse Santos e do cantor e compositor Jeff Moraes. O jornalista e crítico de cinema Ismaelino Pinto será o novo mestre de cerimônia do concurso.

A Rainha das Rainhas de 2023, além do troféu do concurso, vai ganhar um veículo Citroën C3 0km e uma bolsa integral para um curso de graduação Centro Universitário Fibra. Ela receberá a faixa da Rainha das Rainhas de 2020, Juliane Santos, da Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa do Pará (Asalp).

Já as quatro princesas vão ganhar uma bolsa de 50% em qualquer curso de graduação na Fibra e troféus.

As pessoas interessadas em prestigiar o concurso ao vivo, ainda podem adquirir mesas, com quatro lugares cada, na Central de Classificados de O Liberal, no subsolo do Boulevard Shopping, ou diretamente no Hangar, no valor de R$ 250. Os ingressos avulsos que dão acesso à pista do evento já estão esgotados.

Transmissão

O Grupo Liberal preparou uma transmissão história, com destaques para a transmissão, ao vivo, da TV Liberal, direto do Hangar, para todo o Pará, incluindo o município de Santarém e região, por meio de parceria inédita com a TV Tapajós. além de um visual diferente e com qualidade de som e imagem.

Já o portal OLiberal.com será responsável por fazer uma espécie de "esquenta", diretamente dos bastidores do concurso, no Hangar, por volta das 22h, levando para os fãs do concurso todos os detalhes do evento, em tempo real. Com uma cabine posicionada “perto” das cabines das candidatas, Flávia Lima, jornalista que irá comandar a transmissão on-line, promete trazer toda a "expectativa, novidades, spoilers das fantasias e a emoção da vencedora após o resultado”.

“Estar nos bastidores vai ser muito bom porque iremos trabalhar com toda a expectativa que nós, como comentaristas e público, estaremos sentindo ao mesmo tempo. Vai ser uma experiência maravilhosa e estamos todos ansiosos para saber o que irá ocorrer nas passarelas”, afirmou a coordenadora do curso de Moda da Unama, Felicia Maia, que estará na transmissão como comentarista.

Na sede da TV Liberal, pela primeira vez, o portal G1 Pará vai fazer a transmissão do Rainhas de forma independente, ao vivo, para todo Brasil e o mundo. A apresentação será da jornalista Lissa de Alexandria, com comentários da jornalista e professora Ivana Oliveira, direto dos estúdios da TV Liberal. "Para comemorar os 75 anos do Rainha das Rainhas, o g1 Pará fará uma transmissão própria, como nunca tinha feito antes, do maior concurso de beleza e fantasia da Amazônia. Será uma transmissão leve, alegre e interativa com os internautas que enviarem mensagens pelas redes sociais, marcando o perfil @g1para, no Twitter, com a hashtag do rainhas deste ano: #rainhas2023”, antecipa Arthur Sobral, coordenador do g1 Pará.

Assim como nas transmissões da TV Liberal e do g1 Pará, a hashtag oficial desde ano em OLiberal.com será #rainhas2023.

Patrocínio

O Rainha das Rainhas 2023, é uma realização do Grupo Liberal, e tem patrocínio do PopBank e Estação Cosméticos para a cobertura dos bastidores, em tempo real, pelo portal OLiberal.com. Além disso, o Centro Universitário Fibra patrocina a cobertura dos bastidores, em tempo real, pelo OLiberal.com, e também a transmissão, ao vivo, por meio da TV Liberal e do G1 Pará.

SERVIÇO

Rainha das Rainhas 2023

Local: Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia

Horário: a partir das 19h

As mesas com quatro lugares estarão disponíveis na Central de Classificados de O Liberal, no subsolo do Boulevard Shopping, ou diretamente no Hangar.